Beşiktaş, Eyüpspor\'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Eyüpspor maçının ardından (2)

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos ile Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eyüpspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirten Fernando Santos, 'Ofansif olarak fazla şans bulamadık. Hep kısa ve geriye oynadık ve rakibe çok oynama fırsatı verdik. Bunun olma sebeplerinden biri de Arda Turan'ın çok iyi takım ortaya çıkarması. Eyüpspor çok iyi bir takım. Ama bundan bizim de payımız var. Rakibe oynama fırsatı verdik. Oyunu ele geçirmelerine izin verdik. İlk yarıda gol yememek de önemliydi. Ama ikinci yarıda daha önde oynadık. İlk yarıdaki fırsatları rakibe vermedik. Ofansif olarak daha hızlı aksiyonlarda bulunduk. Daha iyi gittik rakip kaleye, bu sebeple hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sadece 4 gün idman yaptık takımla, çok fazla beraber olamadık. Cumartesi yine maçımız var. Çalışmak zorundayız, iyiye götürmemiz gereken çok şey var. Sürekli çalışarak daha iyiye gitmek zorundayız' diye konuştu.

"TAKIMA ÖZ GÜVEN GELİYOR"

Portekizli teknik adam, gelişmeleri gerektiğini anlatarak, "Kazanmak her zaman önemli. Takıma öz güven geliyor. Oyuncular yaptıkları işe inanıyordu. Bu çok iyi bir sinyal. Oyuncularım şu an uğraşıyor, kendilerine gelen öz güvenle. Ama çok çalışmamız lazım. Burada en önemli konu bireysellikten ziyade kolektif şekilde ileri gitmek, takım olarak gelişmek. Oyuncuların takım halinde oynamayı öğrenmesi ve buna devam etmesi lazım? ifadelerini kullandı.

"BURAYA İYİ OYUNCULAR GETİRECEĞİZ"

Fernando Santos, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya, "Bu konuları yönetimle hep konuşuyoruz. 2-3 oyuncu getirmeyi düşünüyoruz. Buraya iyi oyuncular getireceğiz. Yönetimle konuşup bu süreci yönlendireceğiz. Benim için oyuncuların çabaları önemli. Mesela Tayfur'un bugün girdikten sora ne yaptığı önemli. Ben daha çok buradaki oyunculara odaklanıyorum? yanıtını verdi.

"TARAFTAR OLMADAN MAÇ KAZANMAK ÇOK ZOR"

Taraftarların futbolcuları desteklemesi gerektiğini anlatan Santos, "Harika bir taraftarımız var. Onları da bugün için tebrik ediyorum. Onlar bizim 12'nci oyuncumuz ve onlar olmadan maç kazanmak çok zor. Bazı oyuncularımın öz güvene ihtiyaçları var. Ben her oyuncuma güveniyorum. O yüzden onları desteklemelerini taraftarımdan bekliyorum? şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ GİBİ BİR TAKIM HER ZAMAN GOL ATMALI"

Futbolda savunmanın önemine dikkati çeken Santos, "Beşiktaş gibi bir takım her zaman gol atmalı. Beşiktaş gibi büyük takımlar az gol yiyip, çok gol atarlar ve defans hattının her zaman çok güçlü olması lazım, hücum hattının da aynı şekilde. Gol yemedik ama savunma hattını geride kuruyoruz. Bunu çözmeliyiz. Savunmayı biraz daha önde kurmalıyız. Bunu düzeltmemiz lazım. Ama gol yemeden bu maçları bitirmek önemli? dedi.

Fernando Santos, Türkiye Kupası'nda ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Beşiktaş girdiği her kulvarda zafere oynaması gereken bir takım. Kupada iyi olduğumuzu düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp savaşacağız, ligde ve kupada daha iyi olmak için çalışacağız? ifadelerini kullandı.

KEREM YAVAŞ: HEDEFİMİZE HAZIR OLUP OLMADIĞIMIZI GÖRMEK İÇİN GÜZEL BİR FIRSATTI

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, hedeflerinin 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, "Bir hedefimiz var. Trendyol 1. Lig'de şampiyon olup, Süper Lig'e yükselmek. Hedefimize hazır olup olmadığımızı görmek için güzel bir fırsattı. Beşiktaş ligde ana hedeften sapınca kupada devam etmek istiyordu. Bizim hedefimiz ligi kazanmaktı. Bu doğrultuda oyun başladı. İlk devre savunmada genel olarak kötü olmadığımızı düşünüyoruz. Ancak basit hatalardan dolayı 2-0 geriye düştük. Asıl maçı kaybettiğimiz nokta kendi hücumumuzdu. İkinci devre biraz daha agresif başladık fakat yine duran toptan yediğimiz gol sonrası maç bizim adımıza uzaklaştı. Bizim için önemli olan 3 gün sonra Kocaeli deplasmanımız var. Buradan dersler çıkarıp, oraya konsantre olmak istiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.