Beşiktaş\'ta Kayıp Kardeşler İçin 30. Gün

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Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları 30. gününde devam ediyor.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 23 Kasım'da denize düşen iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, denizi hem dalgıçlarla hem de havadan dronlarla tararken, kaybolan kardeşlerin ailesi de arama faaliyetlerini yakından takip ediyor.

İki kardeşin denize düştüğü noktaya yakınlarının çiçek bıraktığı, AFAD ekiplerinin ise şerit çekerek alanı kapattığı gözlendi.

AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışmaları yerinde takip eden iki kardeşin aileleri ile arama faaliyetini yürüten ekipler için çadır kurulurken, Kızılay personelleri ise mobil ikram araçları ile içecek ve yiyecek desteğinde bulundu.

Öte yandan genişletilen arama çalışmaları Fatih, Üsküdar, Kadıköy gibi boğaza kıyısı olan ilçeler ile Çanakkale Boğazı'nda da sürdürülüyor.

Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.