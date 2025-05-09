Beşiktaş\'ta Yangın Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan konaklama yerlerine yönelik yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Belediye, denetimler sonucunda, ilgili mevzuata uymayan bazı otel ve pansiyonlar mühürlenerek faaliyetlerinden men edildiğini açıkladı.

Beşiktaş Belediyesi, ilçede bulunan otel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerine yönelik yangın güvenliği denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilgili mevzuatlara uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin mühürlendiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Komşularımızın can güvenliği önceliğimiz! İlçemizdeki konaklama tesislerinde yangın güvenliği denetimlerimizi sürdürüyor; itfaiye raporu olumsuz sonuçlanan işletmelerin faaliyetlerine izin vermiyoruz. Güvende bir Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'HEDEFİMİZ TELAFİSİ İMKANSIZ KAYIPLARIN ÖNLENMESİ'

Denetimlerle ilgili bilgi veren Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerinden Rıdvan Doroğlu, "Halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, kamu görevlileri olarak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu kapsamda itfaiye raporu olumsuz sonuçlanan otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinin faaliyetlerine müsaade edilmemektedir. Beşiktaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilgili mevzuatlar doğrultusunda bu tür iş yerlerine gerekli tebligatları yaptıktan sonra, kamu güvenliği adına söz konusu işletmeler mühürlenerek faaliyetten men edilmektedir. Bu uygulama sadece denetim ve ceza amacı taşımamakta; aynı zamanda ilerde yaşanabilecek, telafisi imkansız kayıpların önlenmesini hedeflemektedir. Amacımız hem işletme sahiplerini mevzuata uygun şekilde hizmet vermeye teşvik etmek hem de vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu ortamlarda konaklamalarını sağlamaktır. Bu konuda tüm ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.