Beşiktaş\'ta Yangın Mağdurlarından Adalet Çağrısı

BEŞİKTAŞ'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları, gece kulübünün önünde bir araya gelerek 'adalet' çağrısında bulundu. Basın açıklamasının ardından oturma eylemi gerçekleştiren aileler, davada tüm sorumluların yargılanmasını talep etti.

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te 16 katlı binanın eksi 1'inci katındaki gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, gece kulübünün önünde bir araya gelerek 'adalet' çağrısında bulundu. Oturma eylemi gerçekleştiren aileler, davada tüm sorumluların yargılanmasını talep etti.

'BİZİM DAVAMIZ HEM KAMU HEM DE İŞVEREN BAKIMINDAN EKSİK'

Yangında hayatını kaybeden Özkan Baş'ın eşi Emine Baş, "Biz 2 Nisan 2024'te öğlen 12.44'te bu apartmanın en alt katında 29 insanı kaybettik. Bütün ihmaller ortadayken davamız 'olası kast' suçundan açılması gerekirken 'bilinçli taksir' suçundan açıldı. 27 aydır bir mücadele içindeyiz. Ne patronlardan ne de kamudan tam anlamıyla yargılanan olmuyor. Bizim yargılamamız iki taraftan da eksik. Hem kamu bakımından hem de işveren bakımından eksik. O yüzden biz de katliamda sevdiklerini kaybeden aileler olarak bir araya geldik, birbirimizin sesi olduk. Birbirimizle dayanışma içinde sesimizi yükselteceğiz ve gerekli olan o adaleti onlardan alacağız. Bundan sonra başka katliamların yaşanmaması için el ele birlikte yürüyeceğiz" dedi.

'GÖZ GÖRE GÖRE 29 İŞÇİNİN CANINA KIYDILAR'

Hayatını kaybeden Ahmet Uzun'un ablası Kader Uzun, "Benim 2 kardeşim vardı burada. Biri yangından 1 dakika önce dışarıya çıkabildi. Kurtulan kardeşimin dediğine göre hiçbir önlem yoktu. Eş zamanlı dört tane tadilat yapılıyormuş. Malzemeler üst üste yığılmış ve kardeşime hiçbir çıkış kapısı bırakmamışlar. Sadece bir kapı bıraktılar o da baca görevi gördü. Göz göre göre 29 işçinin canına kıydılar. Mahkemeye gelen 4 katili biliyoruz ama dışarıda da katiller var. Onların da ismini öğrenmek istiyoruz, artık mahkemede görmek istiyoruz. Çığlığımız bunun için" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR SÜRECEK'

Avukat Ahmet Ergin, "Bugün bir çığlığımızı dile getirmek için bir aradayız. Biz 2 yılı aşkın bir süredir aileler ve ailelerin vekilleri olarak önce Silivri'ye sürülmüş bir dosyayı, sonrasında Çağlayan'da hiç de uygun olmayan koşullarda bir yargılama faaliyetiyle adalet arayışımızı sürdürüyoruz. Bu gece kulübünde tadilat sırasında katliam meydana geldi. Katliam tadilat sırasında değil de kulüp çalışırken meydana gelebilirdi ve o zaman 29 canı değil, belki yüzlerce canı yitirmiş olabilirdik. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Hukuken alabileceğimiz en iyi sonucu almak için uğraşacağız, çaba göstereceğiz. Olası kastla bütün sorumluların cezalandırılması buradaki acımızı bir nebze hafifletecek ama aynı zamanda cezasızlık politikasının son bulması yönünde atılan bu adım; yeni Gayrettepe'lerin, yeni Hendek'lerin, yeni Dilovası'nın, yeni Kartalkaya'ların, yeni Soma'ların, yeni Amasra'ların olmasının da önüne geçecek" diye konuştu.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, gece kulübünün önünde bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi. Aileler, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıyarak 'adalet' çağrısında bulundu.