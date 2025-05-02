Beydağ'da Eski Sevgili Cinayetinden Tutuklama - Son Dakika
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Beydağ'da Eski Sevgili Cinayetinden Tutuklama

Beydağ\'da Eski Sevgili Cinayetinden Tutuklama

İzmir'in Beydağ ilçesinde Aysun Candan, eski sevgilisi tarafından pencereden vurularak öldürüldü.

02.05.2025 11:55
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İZMİR'in Beydağ ilçesinde Aysun Candan'ın (20), tek katlı evde babasıyla otururken pencereden tabancayla ateş açılarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eski sevgilisi H.A. tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Beydağ ilçesi Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Babası İbrahim Candan ile birlikte tek katlı evde oturan Aysun Candan'a eve yaklaşan kişi, pencereden tabancayla ateş etti. Kızının kanlar içinde kaldığını gören İbrahim Candan, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aysun Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Candan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Aysun Candan'ın eski sevgilisi olduğu öğrenilen H.A.'yı gözaltına aldı. Aysun Candan'ın cenazesi ise dün otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak ikindi vakti Eğridere Camii'nde kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.A., dün akşam sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Politika, Cinayet, 3-sayfa, Beydağ, Güncel, İzmir, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beydağ'da Eski Sevgili Cinayetinden Tutuklama - Son Dakika

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