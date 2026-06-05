Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz\'da İETT otobüsü alev alev yandı
05.06.2026 07:52  Güncelleme: 07:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak otobüs kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı.

BEYKOZ'da seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kısa sürede tüm aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahallesi Kaymak Donduran Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Otobüsten yükselen alevleri farkeden şoför, aracı yol kenarına çekip yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Yanan otobüste küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, İETT otobüsü demir yığınına döndü. Polis ve İETT görevlileri olay yerinde inceleme yaparken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Ulaşım, Yaşam, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı
İngiliz vekilden Elon Musk’a dava Sebebi Grok’un oluşturduğu skandal fotoğraflar İngiliz vekilden Elon Musk'a dava! Sebebi Grok'un oluşturduğu skandal fotoğraflar
Şanlıurfa’da silahlı kavga Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Şanlıurfa'da silahlı kavga! Anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

07:55
Restoranlarda yeni dönem Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
Restoranlarda yeni dönem! Tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor
07:38
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı
Spor sonrası evine yürüyen kadın, kendisini takip eden adama saldırdı
07:08
Özel’in “İmamoğlu’na genel başkanlık teklif edildi“ iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama
Özel'in "İmamoğlu'na genel başkanlık teklif edildi" iddiasına Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
06:44
Ankara kulisleri hareketli Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
Ankara kulisleri hareketli! Özgür Özel’in yeni partisinin adı belli oldu
06:22
Trump Küba’yı hedef gösterdi: İran’dan sonra orayla ilgileneceğiz
Trump Küba'yı hedef gösterdi: İran'dan sonra orayla ilgileneceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 08:30:35. #7.13#
SON DAKİKA: Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.