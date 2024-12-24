Beylikdüzü Belediyesi\'nden Hatay Esnafına Destek

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Antakya Kültürünü Tanıtma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Hatay esnafına destek oldu. Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan alanda Hatay'ın 15 farklı ilçesinden gelen esnaf, yöresel lezzetlerini ve el işlerini Beylikdüzü'nde tanıttı.

2023 yılında Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin en çok yıkıma uğrattığı şehirlerden biri olan Hatay'ı yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, desteklerini sürdürüyor. Belediye, Antakya Kültürünü Tanıtma Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle "Beylikdüzü Hatay Esnafıyla Tek Yürek" diyerek Hatay esnafını ilçe halkıyla buluşturdu. Kadın kooperatiflerinin de yer aldığı Hatay'ın 15 farklı ilçesinden gelen esnaf, Barış Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu tezgahlar kurdu.

Başkan Çalık esnafı ziyaret etti

Alanı ziyaret ederek esnafla sohbet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yöresel lezzetlerden tattı. Başkan Çalık, "Hepimizi derinden etkileyen depremin ikinci yılında, 'Beylikdüzü Hatay Esnafıyla Tek Yürek' diyerek Hatay esnafına nefes oluyoruz. Komşularım, birbirinden güzel lezzetlerin ve muazzam el sanatlarının yer aldığı tezgahları, 25 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirler" dedi.