Beyoğlu Belediyesi Meclisinde Tahliye Tartışmaları - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi Meclisinde Tahliye Tartışmaları

Beyoğlu Belediyesi Meclisi'nde bazı birimlerin tahliyesi ve Kadın El Emeği Pazarı'nın durumu görüşüldü.

07.10.2024 22:16
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Beyoğlu Belediyesi Meclisinde, belediyenin bazı birimlerinin bulundukları binalardan tahliye edilmesi tartışıldı.

Beyoğlu Belediyesi Meclisinin ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, Belediye Başkanı İnan Güney'in başkanlığında yapıldı.

Belediye binasındaki meclis salonunda yapılan toplantıda konuşan Güney, belediyenin bazı bölümlerinin yer aldığı Beyoğlu Kaymakamlığı binasından tahliye edilmesi ile Kadın El Emeği Pazarı'nın Yeşilçam Sokağı'nda kurulduktan sonra güvenlik gerekçesiyle kaldırılması konularıyla gündeme geldiklerini söyledi.

Pazarı, önceki belediyenin açtığı sokakta açtıklarını dile getiren Güney, "Maalesef istenmeyen görüntülerle Türkiye gündemine oturduk. Ne oldu da geçen yıl güvenlik sorunu yoktu, bu yıl güvenlik sorunu çıktı. Bunları ülke kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." dedi.

Beyoğlu Kaymakamlığı ile ortak kullandıkları binaya, belediye bütçesinden para harcandığını ve buna rağmen tahliye edildiklerini savunan Güney, "Bina geçici olarak verildiyse neden o odalara o kadar masraf yapıldı. Peşinden bir kriz daha oldu, Terra Santa Manastırı'ndan... O da yargıya intikal etti." ifadelerini kullandı.

"Beyoğlu Belediyesinin yeri bitmiş gibi halka bilgi veriyorsunuz"

AK Parti'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş, Kaymakamlık binasının Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanıldığını ama vakıflara ait olduğunu, vakıfların, bu yeri daha sonra İçişleri Bakanlığına tahsis ederek, söz konusu yerin Hükümet Konağı olarak kullanılmasına izin verdiğini söyledi.

Kaymakamlık binasındaki yerin Beyoğlu Belediyesine geçici olarak verilen yer olduğunu belirten Bozkuş, "Gıda Tarım Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün, yaptığı depreme dayanıklılık testlerinde, bina 'çürük' çıkıyor. Sayın Kaymakam sizinle görüşmüş, tasarruf tedbirlerinden dolayı kiralama yapılamadığını ve bu kurumların buraya gelmesi gerektiğini sizinle paylaşmış. Sizler de yazı istemişsiniz Sayın Başkan'ım. Kaymakamlık ve Valilik size yazıyı göndermiş. İBB Başkanı, Kasımpaşa'ya gelip konuşma yapmadan bazı birimleri taşımışsınız, aldığımız bilgi bu şekilde ama ne olduysa İBB Başkanı gelip bir miting yapıyor, bu mitingden sonra diyorlar ki 'Ekrem Başkan buradan çıkmamızı istemiyor.' Böyle bir şey olabilir mi? Oraya gelecek her iki kurum, kamu hizmeti veriyor. Beyoğlu Belediyesinin yeri bitmiş gibi halka bilgi veriyorsunuz." diye konuştu.

Bozkuş, Kaymakamlık ve Vakıfların, Beyoğlu Belediyesi için verdiği tahsis yazılarını göstererek kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Kadın El Emeği Pazarı'nın kendi dönemlerinde de kurulduğunu ifade eden Bozkuş, pazarın kendi zamanlarında Galata Kulesi Meydanı'nda yapıldığını kaydederek, "Yeşilçam Sokağı'na Kaymakamlığa ve güvenlik birimlerine bilgi verilmeden konteynerleri indiriyorsunuz. Ondan sonra orada bulunan alışveriş merkezi şikayette bulunuyor. 'Yangın çıkışlarımız kapanıyor' diye. Bilgilendirmeyi emniyete olaylar olduktan sonra yapıyorsunuz." dedi.

"Tarihi geçmiş ilaç kullanılarak bir kedi felç olmuştur"

Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Şengül Kazanır, Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, tarihi geçmiş ilaç kullanılmasından dolayı bir kedinin felç olduğunu ve belediyeye para cezası kesildiğini söyledi.

Kazanır, cezanın kesildiği belgeyi göstererek, 26 Haziran'da Beyoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Beyoğlu Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünde yaptığı resmi kontrolde, Bakanlığın İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) mevcut ilaç stokunda ve onay bekleyen stoklarda miadı geçmiş ve kullanıldığı beyan edilen ilaç tespit ettiğini belirtti.

Beyoğlu Belediyesine 7 bin 277 lira 5 kuruş ceza kesildiğini dile getiren Kazanır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cezanın sebebi şudur. Tarihi geçmiş ilaçların kullanılarak hayvanların felç olmasına sebep olunmuştur. Bununla ilgili resmi evrak elimizde. Hayvan haklarını koruyan derneklerimize sesleniyorum. Bunun nedenini araştırdık. Bir kedi, yapılan iğneden dolayı felç olmuştur. Sahibi hukuki işlem başlatacak. Bunun cevabını Beyoğlu halkı olarak sizden bekliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, 'Sizin döneminizde alınan ilaçlardır.' Olabilir. Sizin döneminizde enjekte edildiğine dair vatandaşın elinde, o gün gittiğine dair tarihiyle birlikte belge var."

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise şunları söyledi:

"Beyoğlulu komşularıma sesleniyorum. 19 Aralık tarihinde süresi geçmiş ilaçlar Beyoğlu Veterinerliğinde bulunuyor. Kasım ayında kontrol ediliyor, görmüyor, aralık ayında kontrol ediyor, görmüyor, ocak ayında görmüyor, 22 yıldır görmediği gibi eliyle koymuş gibi 3 şişe ilaç buluyor. Biz onun üzerine Veteriner Müdürünü niye görevden aldık? O ilaçları orada tutan sizin Veteriner Müdürünüzdü. Sizin yıllardır çalıştığınız müdürdü. Tarihi geçmiş ilaçları niye tutuyor orada?"

" LGBT'li bir birey, belediyede anaokullarından sorumlu olarak nasıl görevlendirilir?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Emre Bozkuş, yaptığı gündem dışı konuşmada, Beyoğlu Belediyesine CHP Gençlik Kollarında görevli LGBT'li bir bireyin çalıştırılmaya başlandığını ve belediyeye alınan personelle ilgili verdikleri soru önergesine cevap verilmediğini söyledi.

Başkan Güney'in işe alımlarda partizanca davranmayacağıyla ilgili söz verdiğini ancak bunu yerine getirmediğini ifade eden Bozkuş, şunları kaydetti:

"Belediyede işe alınan kişi, CHP Gençlik Kollarından, LGBT'li bir birey. İki çocuk babası olarak soruyorum, bu ve benzeri şahıslar devletin belediyelerinde, anaokullarından sorumlu olarak nasıl görevlendirilir? Bu salondaki herkes bundan rahatsız olur, bu siyaset üstü bir meseledir. Beyoğlu halkına sesleniyorum, gelin bu ahlaksızlığa hep beraber 'Dur' diyelim."

Kaynak: AA

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