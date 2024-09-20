Beyoğlu'nda Sosyal Yardım Birimlerinin Tahliyesi Tepki Çekti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Sosyal Yardım Birimlerinin Tahliyesi Tepki Çekti

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Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal yardım, gençlik ve spor müdürlüklerinin kaymakamlık ve polis tarafından tahliye edilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, bu durumu 'halkı cezalandırmak' olarak nitelendirdi.

20.09.2024 13:33  Güncelleme: 13:37
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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüklerinin, Beyoğlu Kaymakamlığı'yla ortak kullanılan binadan çıkarılması tepki çekti. Sosyal yardım desteği için gelen ve boşaltılmış belediye birimiyle karşılaşan vatandaşlar, "Bizi mağdur ediyorsunuz. Bu ayrımcılık nereye kadar? Nereye kadar? Sebeb ne? Yeteri kadar kendi adamlarınızı doldurmadınız mı" sözleriyle tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Afet İşleri Müdürlüğü olarak hizmet verdiği ek hizmet binasında faaliyeti kaymakamlık ve polis marifetiyle engellendi. Beyoğlu Belediyesi görevlilerinin ek hizmet binasına girişlerine izin verilmezken, çalışanlar bu sabah saatlerinde dışarı çıkarıldı, hizmet belediye önüne kurulan stantlarda verilmeye çalışılıyor. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası olarak bilinen binayı 2023 yılından bu yana birlikte kullanıyordu.

"Bu ayrımcılık nereye kadar?"

31 Mart seçimleri sonucu AKP'den CHP'ye geçen belediyelerden olan Beyoğlu Belediyesi'nde yaşanan bu durum tepki çekti. Sosyal yardım desteği için sabah saatlerinde binaya gelen ve boşaltılmış belediye birimiyle karşılaşan vatandaşlar, "Bizi mağdur ediyorsunuz. AK Parti döneminde niye böyle bir sıkıntı yoktu? Bu ayrımcılık nereye kadar? Nereye kadar? Sebeb ne? Yeteri kadar kendi adamlarınızı doldurmadınız mı" sözleriyle tepki gösterdi.

"Yine o seçimler gelecek"

Yaşananlara CHP Yerel Yönetimlyerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de tepki gösterdi. Vatandaşların tepkisinin yer aldığı görüntüyü paylaşan Zeybek "Halkın iradesini temsilen yönetime gelenlere yönelik ortaya konan ambargoya, en güzel cevabı halkın kendisi vermiş. 'Yine o seçimler gelecek.' Halkın iradesiyle göreve gelen yöneticilere ve belediyelere yönelik takınılan bu düşmanca ve rövanşist tutum, halkın kendisini yok saymak; devlet kurumlarını siyasi ajandalarla yönetmek maksadıyla halkı cezalandırmaktır" dedi.

Başkanlar binada

Zoraki tahliyenin ardından boşaltılmış belediye birimlerinin bulunduğu binaya giren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre durum tespiti yaptı.

Beyoğlu\'nda Sosyal Yardım Birimlerinin Tahliyesi Tepki Çekti
Kaynak: ANKA

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