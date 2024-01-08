 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi. Biden, Rahibe Emanuel AME Kilisesi'nde konuşma yaparken göstericilerin "Ateşkes şimdi" sloganlarıyla protesto edildi.

Biden\'ın konuşması "Gazze\'de ateşkes" sloganları ile kesildi
08.01.2024 - 23:52,
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden'ın bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi için ateşkes çağrısında bulunan protestocular tarafından kesildi.

Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi

ABD BAŞKANI KİLİSEDE PROTESTO EDİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina eyaletinde yer alan Charleston kentinde 2015 yılında silahlı saldırıya uğrayan 9 kişinin öldürüldüğü Mother Emanuel Ame Kilisesi'nde konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulunan göstericiler, defalarca "Ateşkes şimdi" sloganı attı.

Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi

"İSRAİL HÜKÜMETİYLE SESSİZCE ÇALIŞIYORUM"

Göstericilerin kiliseden çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Biden, "Onların tutkusunu anlıyorum ve Gazze'den çekilmelerini sağlamak için İsrail hükümetiyle sessizce çalışıyorum." dedi. Bunun üzerine kilisedeki katılımcılardan birinin Biden'a, "Sen iyi bir adamsın" demesinin ardından kalabalık "Dört yıl daha" sloganı attı.

Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi - Son Dakika


00:02
Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52
Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21
Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu
22:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09
Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29
İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Son Dakika
00:02 Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52 Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21 Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
21:29 İsrail askerleri, beyaz bez taşıyan Gazzeli kadını çocuğunun yanında katletti
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 01:18:31. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement