BİNGÖL'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu - Son Dakika
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BİNGÖL'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu

BİNGÖL\'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu

BİNGÖL'de, 'Meme kanseri farkındalık ayı' etkinlikleri kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

24.10.2024 19:49
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BİNGÖL'de, 'Meme kanseri farkındalık ayı' etkinlikleri kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Meme kanseri farkındalık ayı' etkinlikleri kapsamında, Bingöl Üniversitesi kampüsünde 'Meme kanseri için birlikte pedallıyoruz' sloganıyla bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da katıldığı etkinliğe katılanlar, pembe balon bağladıkları bisikletleriyle pedal çevirdi. Etkinliğe Bingöl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdurrahman Gül, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'TERÖRÜN AMACI, HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRMEK'

Etkinlikte konuşan Vali Usta, PKK'lı teröristler tarafından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısının amacına ulaşamayacağını belirterek, "Öncelikle, dünkü hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Zor bir günün ardından böyle bir etkinliği neden gerçekleştirdiğimizi merak edebilirsiniz. Ancak unutmamalıyız ki terörün en büyük amacı, hayatı durma noktasına getirmek, insanları korku ve paniğe sürüklemektir. Bu nedenle, bizler bugün burada yaşamı sekteye uğratmaya çalışan bu tür olaylara karşı bir duruş sergiliyoruz. Hayat devam ediyor ve biz, inadına hayatımıza devam edeceğizö dedi.

'4 BİN KADIN TARAMADAN GEÇTİ'

Vali Usta, 1 yılda kentte 4 bin kadının meme kanseri taramasından geçtiğini belirterek, "Bugün burada bulunmamızın bir diğer önemli sebebi de meme kanseri farkındalığı. Meme kanseri, diğer hastalıklar gibi önceden fark edilmesi zor bir rahatsızlık ve erken teşhis bu noktada hayati önem taşıyor. Bir vali olarak bu konuya büyük önem verdiğimi belirtmek isterim. Meme kanseri, erken tanı ile önlenebilir bir hastalık. Bu nedenle, 40-69 yaş aralığındaki tüm kadınlarımızı, annelerimizi, bacılarımızı ücretsiz tarama hizmetlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Şimdiye kadar Bingöl'de yaklaşık 4 bin kadın taramadan geçti ve bunların 190'ı ileri tetkikler için büyük hastanelere sevk edildi. Düşünün, eğer bu taramalar yapılmamış olsaydı, bu kadınlarımız sağlık durumlarının farkında olmayacaklardı. Ayrıca, diğer kadınlarımız da sağlıklarına dair bilinçlenme fırsatı buldular. Gelecek dönemde bu sayıyı iki katına çıkarmayı hedefliyoruzö diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BİNGÖL'de meme kanseri farkındalığı için bisiklet turu - Son Dakika

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