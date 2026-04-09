Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor
09.04.2026 10:46
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor
Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yerine bugün yapılacak başkan vekili seçimi öncesi gözler meclisteki çoğunluğa çevrildi. AK Parti ve MHP’nin çoğunlukta olduğu mecliste Cumhur İttifakı’nın adayı Şahin Biba’nın seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, belediye yönetiminin AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yerine bugün başkan vekili seçimi yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerçekleşecek oylamada gözler Cumhur İttifakı’nın adayında.

CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYI ŞAHİN BİBA

Cumhur İttifakı’nın ortak adayı Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba olarak belirlendi. AK Parti ve MHP’li üyelerin mecliste çoğunlukta olması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor
Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba  

BOZBEY TUTUKLANMIŞTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Mustafa Bozbey, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da Bozbey’i görevden uzaklaştırmıştı.

MECLİSTE ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI’NDA

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP adayı Mustafa Bozbey kazanmıştı. Ancak belediye meclisinde çoğunluk AK Parti ve MHP’li üyelerde bulunuyor. Bu nedenle yapılacak oylamada Cumhur İttifakı adayının önde olduğu değerlendiriliyor.

Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor

SEÇİM ÖNCESİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Gazeteci Yaman Kaya’nın aktardığına göre, seçim öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bazı yollar trafiğe kapatılırken, bazı belediye çalışanlarının araçla geçişine izin verilmedi.

CHP’DEN TOPLANMA ÇAĞRISI

CHP, seçim öncesinde saat 10.30’da belediye binası önünde toplanma çağrısı yaptı. Kentte gözler bugün yapılacak oylamaya çevrilmiş durumda.

Son Dakika Güncel Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kenan Şahin Kenan Şahin:
    Adalet mülkün temelidir. Adalet bir devletu ayakta tutan en temel öğedir ve herkese bir gün mutlaka gerekecektir. 31 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    tcvz ettiği kadının kendisine aşık olduğunu sanacak kadar aptlsınız işte zorla alınca sizin mi olmuş oluyor ??? 10 1 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Darısı Adana ya 0 0 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    LAĞIM TEMİZLİĞİ İŞE YARIYOR . 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
