Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki anlaşma değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki anlaşma değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile ilgili anlaşma değişiklikleri ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki mektuplar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

17.08.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile ilgili anlaşma değişiklikleri ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki mektuplar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Bünyesinde Hazırlanan Ekli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmanın Eklerinde Yapılan 2023 Yılına Ait Değişikliklerin" onaylanması hakkında karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Öte yandan "Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı (2014-2020) Finansman Anlaşmasının Tadiline İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Ekli 6/2/2024 ve 25/3/2024 Tarihli Mektupların" onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu mektuplar Türkiye, Romanya ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki 2014-2020 Sınır Ötesi İşbirliği Programı "Karadeniz Havzası" Finansman Antlaşması'nın mektup teatisi yoluyla değişikliklerini içeriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki anlaşma değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:21 Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu
14:16 Trump’a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu
13:59 Denizli’de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
12:09 Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 10:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ve Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki anlaşma değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement