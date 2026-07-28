Bişkek'te 2026 Zirvesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bişkek'te 2026 Zirvesi Başladı

Bişkek\'te 2026 Zirvesi Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Medya Zirvesi, Kırgızistan'da başladı; 260 temsilci katılıyor.

BİŞKEK, 28 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Medya ve Düşünce Kuruluşları Zirvesi, pazartesi günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı.

"Yeni Dönemde Shanghai Ruhu: Ortak Değerlerden Tatbiki İşbirliğine" temasıyla düzenlenen zirve, Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerdeki yaklaşık 150 ana akım medya kuruluşu, önde gelen düşünce kuruluşu ve devlet kurumlarının yanı sıra Örgüt Sekretaryası'ndan yaklaşık 260 temsilciyi bir araya getiriyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Enformasyon Politikası Servisi Başkanı Dayirbek Orunbekov, zirvenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, medya kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının günümüz dünyasında kamuoyuna yol gösterilmesi ve ülkeler arasında güven ve emniyetin korunması konusunda büyük sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Orunbekov, medya kuruluşları ile düşünce kuruluşları arasındaki koordinasyonun dezenformasyona karşı güvenilir bir kalkan oluşturacağını belirterek, zirvenin yeni fikir ve girişimlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacağına, örgüt bünyesinde bilgi güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına, akademik işbirliğini derinleştireceğine ve dostluk köprüleri kuracağına inandığını ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı Başkan Yardımcısı Xi Yanchun da zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Xinhua'nın her zaman Shanghai İşbirliği Örgütü'ne ilişkin gelişmeleri en iyi şekilde anlatma ve örgütün sesinin daha güçlü duyulmasını sağlama kararlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Xi, medya kuruluşları ile düşünce kuruluşlarının Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde köprü ve bağlantı işlevi görmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Xi, medya ve düşünce kuruluşlarına farklılıklara saygı gösterirken ortak zeminde buluşmaları, dayanışma ve karşılıklı güveni teşvik etmeleri, karşılıklı faydayı gözeterek kalkınma ve yeniden canlanmayı desteklemeleri, açıklık ve kapsayıcılığı savunarak halklar arası etkileşime köprü kurmaları, eşitlik ve adaleti savunup çok taraflılığı desteklemeleri ve eylem odaklı işbirliğine öncülük ederken uygulama ve verim odaklı hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Liu Jiangping, medya kuruluşları ile düşünce kuruluşlarının yalnızca çağın tanıkları değil, aynı zamanda işbirliğinin savunucuları da olduğunu belirterek, bu kuruluşlar arasındaki işbirliğinin Shanghai Ruhu'nu hayata geçirmenin önemli yollarından biri haline geldiğini söyledi.

Liu, bilginin yayılma biçimlerinin köklü değişimlerden geçtiği bir dönemde dünyanın objektif, doğru ve kapsamlı haberciliğe, derinlemesine ve rasyonel araştırmalara, önyargıları aşma, farklılıkların üstesinden gelme ve karşılıklı anlayışı güçlendirme çabalarına ve daha güçlü diyalog ile işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Xinhua Haber Ajansı ile Kırgızistan'ın Ulusal Haber Ajansı Kabar tarafından ortaklaşa düzenlenen zirve perşembe günü sona erecek.

Zirve kapsamında, "Xi Jinping'in Parti İnşası Düşüncesi'nin Güncel Özellikleri ve Küresel Önemi" başlıklı düşünce kuruluşu raporunun Kırgızca ve Rusça versiyonları ile "Eşitlik ve Adaletin Korunması ve Küresel Yönetişimin İyileştirilmesi: Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Başarıları, Fırsatları ve Geleceği" başlıklı raporun çok dilli versiyonları yayımlandı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Kırgızistan, Shanghai, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bişkek'te 2026 Zirvesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu Husiler, Arabistan ekonomisinin can damarlarını vurdu
Dusan Tadic, Emre Mor ile takım arkadaşı oldu Dusan Tadic, Emre Mor ile takım arkadaşı oldu
Barbie yıldızı Margot Robbie’nin bacağındaki morluk hayranlarını endişelendirdi Barbie yıldızı Margot Robbie'nin bacağındaki morluk hayranlarını endişelendirdi
Filenin Sultanları, Karmen Aksoy’u unutmadı Filenin Sultanları, Karmen Aksoy’u unutmadı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:21
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
Bu iddia ilk kez dillendirildi: İBB yönetimi el değiştirebilir
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:08:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bişkek'te 2026 Zirvesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.