Bişkek'te C909 hastane uçağında 170'ten fazla ücretsiz ameliyat bekleniyor - Son Dakika
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Bişkek'te C909 hastane uçağında 170'ten fazla ücretsiz ameliyat bekleniyor

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Bişkek\'te C909 hastane uçağında 170\'ten fazla ücretsiz ameliyat bekleniyor
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te C909 Hastane Uçağı yardım projesi için tören düzenlendi. Bir ay sürecek misyonda 2.000'den fazla yerel hastaya ücretsiz muayene ve tedavi sunulması, 170'ten fazla ameliyatın ücretsiz yapılması bekleniyor.

BİŞKEK, 26 Eylül (Xinhua) -- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te perşembe günü "C909 Hastane Uçağı" yardım projesi kapsamında bir tören düzenlendi.

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbek Bukuev etkinlikte yaptığı açıklamada, projenin yalnızca yerel halka sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunmakla kalmayacağını, aynı zamanda mesleki eğitim, tıbbi bilgi alışverişi ve iki ülkenin sağlık kuruluşları arasındaki kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni bir platform oluşturacağını belirtti.

Çin'in Kırgızistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sun Dapeng, sağlık alanındaki işbirliğinin Çin-Kırgızistan ilişkilerinin önemli bir bileşeni olduğunu söyledi. Sun, "C909 Hastane Uçağı" projesinin önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini ve sivil havacılık alanında ikili işbirliği için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi'nin öne çıkan ürünlerinden biri olan C909 uçağı, acil müdahale ve sağlık hizmetleri gibi farklı amaçlara yönelik çeşitli konfigürasyonlara sahip.

Aynı gün, iki yıldır alerjik rinit rahatsızlığı yaşayan Kırgız bir kadın, Bişkek'teki Manas Uluslararası Havalimanı'nda park halinde bulunan Çin yapımı C909 uçağında ameliyat edildi.

Fudan Üniversitesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Başhekimi Sun Xicai, hayır amaçlı sağlık faaliyetlerinin sorunsuz ilerlediğini ve uçaktaki tüm tıbbi ekipmanların Çin'de üretildiğini söyledi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Fudan Üniversitesi Göz ve Kulak Burun Boğaz Hastanesi, eylül ayında Çin Ticari Uçak Limited Şirketi ve Kırgızistan'daki bir hastaneyle işbirliği yaparak Çin yapımı C909 uçağına kurulan tıbbi platform aracılığıyla yardım faaliyetini başlattı.

Bir ay sürecek misyon kapsamında göz hastalıkları ve kulak burun boğaz alanlarında ücretsiz muayene ve tedavi hizmetleri, akademik bilgi alışverişi ve uzaktan sağlık hizmetleri sunuluyor. Faaliyetin 2.000'den fazla yerel hastaya fayda sağlaması ve 170'ten fazla ameliyatın ücretsiz gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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