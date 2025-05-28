BİST'te Manipülasyon Operasyonu: 15 Gözaltı - Son Dakika
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BİST'te Manipülasyon Operasyonu: 15 Gözaltı

28.05.2025 11:46
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Borsa İstanbul'da sosyal medya aracılığıyla hisse manipülasyonu yapan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlendi.

"Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına alan ekiplerin, 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 800 milyon lira haksız kazanç elde edildi

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi tarafından hazırlanan denetim raporunda, Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören bazı firmaların hisseleri üzerinden sosyal medya platformları aracılığıyla oluşturulan özel gruplarda sesli sohbetler düzenlendiği ve bu sohbetlerde hisse analizleri yapılarak gruptaki kişilerin belirli hisselere yönlendirildiği belirtildi.

Raporda, bu yöntemle manipülasyon yapılarak piyasa dolandırıcılığı suçu işlendiği, günümüz mali değeriyle yaklaşık 800 milyon lira haksız kazanç elde edildiği kaydedildi.

Söz konusu eylemlerin örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği tespit edilirken, suç örgütünün elebaşılığını halen cezaevinde bulunan H.Y'nin yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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