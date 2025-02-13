Bitlis\'te Kur\'an-ı Kerim\'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 8. Bölge Finali" Bitlis'te yapıldı.

Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğiyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya, Bitlis, Elazığ, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Batman ve Siirt'ten 22 öğrenci katıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yaptığı konuşmada, gençlerin Kuran-ı Kerim'in rehberliğinde ve Hz. Muhammed'in kılavuzluğunda hayat yolculuğuna devam etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Gençlere hitap eden Karakaya, "Sevgili gençler, çok güzel bir yol tutmuşsunuz. Bu yolda sebatla devam etmelisiniz. İnşallah bu yol sizi hep aydınlıkta tutacaktır. Bu tarz yarışmalarda kaybeden yoktur. Şairin dediği gibi, 'Galiptir bu yolda mağlup bile.' Bütün çocuklarımız birbirinden güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim-i tilavet ettiler ama yarışma usulünden dolayı birilerinin birinci ve ikinci olması gerekiyor. Bütün çocuklarımız gönüllerimizin birincisi." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Salim Ekinci ise öğrencileri yarışmada gösterdikleri başarılarından dolayı kutladı.

Yarışmada ortaokul kategorisinde Bitlis Merkez İmam Hatip Ortaokulundan Betül Cin birinci, Hakkari Şemdinli İmam Hatip Ortaokulundan Sümeyra Dayan ikinci, Batman Tepecik İmam Hatip Ortaokulu'ndan Nur Bahar Basnaz üçüncü oldu.

Liseler kategorisinde ise Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zinnur Bozkurt birinci, Elazığ Baskil Anadolu İmam Hatip Lisesinden Kübra Nur Şahin ikinci ve Van Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eylül Sabra üçüncü oldu.

Yarışmada birinci olan öğrenciler, Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.