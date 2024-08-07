Bitlis\'te Otobüs Denetimleri: 16 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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BİTLİS'te yolcu olarak bindikleri otobüslerde denetim yapan sivil trafik polisleri, 16 sürücüye ceza uyguladı, kurallara uyan şoförlere de teşekkür etti.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kazaları önlemeye yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bitlis ve bölge illerinde yolcu taşımacılığı yapan otobüslere 21 Aralık 2023 ile 06 Ağustos 2024 tarihleri arasında binen 39 sivil trafik polisi, yolda sürücülerin yaptıkları hataları not etti. Daha sonra oluşturulan arama kontrol noktalarında durdurulan 16 sürücüye kurallara uymadıkları gerekçesiyle ceza, hata yapmayan sürücülere ise teşekkür edildi.

'DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Uğur Altuntaş, "Bitlis ilimizden hareket ile Van, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Malatya, Sivas, Gaziantep, Kahramanmaraş illerine seyahat eden yolcu otobüslerinde sivil yolcu olarak binilerek sürücüler ve yolcular, Karayolu Trafik Kanunu hükümlerince denetlenmiştir. Bitlis Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı trafik birimlerinde görevli 39 trafik polisi görevlendirildi. Bu denetimlerde 16 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlemler uygulandı. Özellikle sürücülerimizden ve yolculuk yapan vatandaşlardan isteğimiz; yolculuk boyunca emniyet kemerlerini takmaları ve kurallara uymalarıdır. Bu konudaki denetimlerimiz de devam edecektir" dedi.