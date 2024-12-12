BM'den UNRWA'ya Destek Kararı - Son Dakika
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BM'den UNRWA'ya Destek Kararı

BM Genel Kurulu, UNRWA'ya destek verirken İsrail'in uluslararası yükümlülüklerine riayet etmesini istedi.

12.12.2024 01:48
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin yinelendiği ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti.

Filistin tarafından sunulan tasarı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 "hayır" ve 11 "çekimser" oyuna karşı 159 "evet" oyuyla kabul edildi.

Kararda, BM Genel Kurulu'nun UNRWA'nın Filistinli mülteciler için yürüttüğü tüm operasyonlarında, özellikle Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki görev alanlarında, tam desteğini yinelediği vurgulandı.

İsrail Meclisi tarafından 28 Ekim'de kabul edilen yasanın kınandığı kararda, "İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmesi, UNRWA'nın ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarına saygı göstermesi ve Gazze Şeridi'ne tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardımın sağlanması için gerekli sorumlulukları yerine getirmesi" çağrısında bulunuldu.

Kararda, UNRWA'nın faaliyetlerinin devam etmesinin zorunluluğu ve Ajansın hizmetlerinin engelsiz bir şekilde sürdürülmesinin önemi bir kez daha vurgulanırken, Orta Doğu'daki çatışmaların ve istikrarsızlığın arttığı bir dönemde, UNRWA'nın, Ajansa kayıtlı 6 milyon Filistinli mültecinin durumunu iyileştirme ve bölgede istikrar sağlama noktasında oynadığı vazgeçilmez role işaret edildi.

"UNRWA, insani yardım operasyonlarının bel kemiği"

Özellikle UNRWA'nın Gazze'deki tüm insani yardım operasyonlarının bel kemiği olduğunun altı çizilen kararda, hiçbir kuruluşun UNRWA'nın kapasitesini ve görevini yerine getiremeyeceği ifade edildi.

Kararda, BM tesislerinin dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, UNRWA operasyonlarının sekteye uğramasına neden olan ihlaller ile BM personelinin, tesislerinin ve mal varlıklarının korunmaması kınandı.

Tüm taraflara, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ilgili kararlarla uyumlu olarak, UNRWA'nın yetkisini yerine getirmesi için tam uyum içinde hareket etme çağrısı yapılan kararda, İsrail'den Ajans'ın operasyonlarına Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da, özellikle Doğu Kudüs'te, engelsiz bir şekilde devam etmesi için herhangi bir engel ya da kısıtlama getirmemesi talep edildi.

Kararda, UNRWA'nın görevlerinin ya da operasyonlarının kesilmesine yönelik her türlü girişim güçlü bir şekilde kınanırken Ajans'ın çalışmalarının kesilmesinin, milyonlarca Filistinli mülteci için ağır insani sonuçlar doğuracağı ve bölgeyi olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

"UNRWA'nın kayıpları ve zararları tazmin edilmeli"

İşgal altındaki Filistin topraklarında UNRWA'nın yaşadığı kayıplar ve zararlar için uluslararası hukuka uygun tazminat gerekliliği bulunduğu vurgulanan kararda, Genel Sekreter'den bu konuda gerekli değerlendirmelerin yapılması istendi.

Kararda, bağışçılar ve ev sahibi ülkelerin Ajans'ın eşi görülmemiş mali krizine karşı gösterdiği çabalar takdir edilirken, Ajans'ın mali ve operasyonel krizlerini aşmak için acil çözüm çağrısı yapıldı.

Üye ülkeler ile organizasyonlara UNRWA'ya gönüllü katkı sağlama, finansman anlaşmalarını destekleme ve katkılarını artırma çağrısı yapılan kararda, "UNRWA'nın, 75 yıl boyunca Filistinli mültecilerin yardımına sunduğu desteğin, bölgesel istikrara katkılarının önemine dikkati çeker, Ajansın bu süreçteki yerinin doldurulamayacağı vurgularız. Ayrıca, UNRWA'nın tüm faaliyet alanlarında etkin bir şekilde görevini yerine getirebilmesi için tüm devletlerin ve BM organlarının işbirliği yürütmesi gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Ajans, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den UNRWA'ya Destek Kararı - Son Dakika

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