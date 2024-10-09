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BM İnsan Hakları Konseyi'ne 18 Yeni Üye Seçildi

BM İnsan Hakları Konseyi'ne 18 ülke 3 yıllığına seçilerek katıldı, Suudi Arabistan gerekli oyu alamadı.

09.10.2024 19:46
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NEW Birleşmiş Milletlerin (BM) 47 üyesi bulunan organı İnsan Hakları Konseyi'nin 18 yeni üyesi seçildi.

BM Genel Kurulunda yapılan gizli oylamada, merkezi Cenevre'de bulunan İnsan Hakları Konseyine 3 yıllığına seçilen yeni üyeler belli oldu.

Oylamada, Afrika grubundan konseydeki 5 koltuğa seçilen Benin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Etiyopya, Gambiya ve Kenya konseyin yeni üyeleri olmaya hak kazandı.

Asya-Pasifik grubundan konseye giren üyeler ise Güney Kore, Marshall Adaları, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Tayland oldu.

Doğu Avrupa grubundan konseye Çekya ve Kuzey Makedonya seçildi.

Latin Amerika ve Karayipler grubundan konseye Kolombiya, Meksika, Bolivya seçilirken, Batı Avrupa ve diğerleri grubundan konseye seçilen üyeler İzlanda, İspanya ve İsviçre oldu.

İnsan hakları örgütleri tarafından adaylığı eleştirilen Suudi Arabistan ise gerekli oyu alamadı.

Seçilen yeni üyeler, 1 Ocak 2025 itibarıyla Konseyde 3 yıl görev yapacak.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi, 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulunca 3 yıllığına seçiliyor.

"İnsan hakları" konularını görüşmek üzere mart, haziran ve eylülde yılda 3 kez toplanan Konseyin oturumlarında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları, "tavsiye" niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

47 üyesi bulunan Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütlerince eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Konseyi'ne 18 Yeni Üye Seçildi - Son Dakika

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