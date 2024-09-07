BM: İsrail Gazze'de Açlık Kampanyası Yürütüyor - Son Dakika
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BM: İsrail Gazze'de Açlık Kampanyası Yürütüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'i, 12. ayına giren Gazze Şeridi'ndeki savaşta, Filistinlilere karşı 'açlık kampanyası' yürütmekle suçladı. Fakhri, raporunda İsrail'in Gazze'ye saldırılarının çoğunluğu kadın ve çocuk 135 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını belirtti.

07.09.2024 23:16
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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'i, 12. ayına giren Gazze Şeridi'ndeki savaşta, Filistinlilere karşı "açlık kampanyası" yürütmekle suçladı.

Fakhri, AP'ye göre, bu hafta BM Genel Kurulu'na sunduğu raporunda, İsrail'in, Gazze'deki aç bırakma kampanyasını, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den iki gün sonra başlattığını belirterek, İsrail saldırılarının, şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk 135 binden fazla Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığını ifade etti.

Gazze'ye giren "sınırlı yardımların" çoğunun, başlangıçta İsrail'in Filistinlilerin gitmesini dayattığı kuzeye değil Gazze Şeridi'nin güney ve orta bölgelerine gittiği aktarılan BM raportörünün raporunda, Gazze'deki Filistinlilerin, Aralık 2023 itibarıyla kıtlık ve felaket düzeyinde açlık çeken dünya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturduğu dile getirildi.

Raporda, "Gazze'deki 2,3 milyon Filistinlinin başına geldiği gibi, geçmişteki hiçbir savaşta bir halkın bu kadar hızlı ve bu kadar büyük ölçekte bir açlıkla karşılaşmadığı" vurgulandı.

Fakhri, "İsrail'in, Filistinlilere karşı 'açlık politikası' uygulamasının, bundan 76 yıl öncesine, Filistin halkının yerinden edildiği ve Filistin topraklarında, İsrail Devleti'nin kurulduğu 1948'e kadar dayandığına" dikkati çekti.

Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana, tarım ve balıkçılık alanları da dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki gıda sisteminin tahrip edildiğine dair doğrudan raporlar aldığını ve bunların Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve diğer örgütler tarafından belgelenip kabul edildiğini kaydeden Fakhri, "İsrail, Gazze'deki Filistin halkına eziyet etmek ve onları öldürmek için insani yardımı, siyasi ve askeri bir silah olarak kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'tan acil uluslararası müdahale çağrısı

Hamas hareketi ise yaptığı açıklamada, BM raportörü Fakhri'nin raporuyla ilgili, "işgal hükümeti ve onun terörist ordusunun, Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü kapsamlı imha savaşı çerçevesinde sivillere karşı en iğrenç suçları işlediğine dair birçok rapora ve kanıtlanmış gerçeklere eklenen yeni bir kanıt" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler'in, Filistin halkına yardım sağlamak, maruz kaldıkları ihlalleri ve zulmü durdurmak ve Siyonist savaş suçlularından hesap sormak için acilen müdahale etmesi gerektiği" kaydedildi.

Kaynak: AA

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