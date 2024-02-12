BM Raportörü: İsrail, UAD\'nin Gazze\'ye yönelik kararlarını ihlal ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'ye yönelik kararlarını ihlal ediyor gibi göründüğünü bildirdi.
Albanese, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail'in, UAD'nin 26 Ocak'ta açıkladığı Filistinlilerin haklarını korumak ve soykırım suçu oluşturabilecek tüm eylemlerden kaçınılması için gerekli adımları atmasına dair kararları ihlal ediyor gibi göründüğünü belirtti.
Hukukçuların ve İsrail'in, UAD'nin açıkladığı tedbir kararlarını, "zikredilen eylemlerin, İsrail onları soykırım niyeti olmadan yaptığı sürece yasaklanmadığı" şeklinde yorumlamasına katılmadığını ifade eden Albanese, UAD'nin İsrail'in soykırım suçu oluşturabilecek tüm eylemlerden kaçınması yönünde karar verdiğini savundu.
BM Raportörü, UAD'nin kararına rağmen şiddet ve sivil altyapıya yönelik yıkımın devam ettiğini ve bunun Gazze'de yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığına dikkati çekerek, "Ölümler, sadece bombardıman ve keskin nişancı saldırılarının sonucu değil. Tıbbi malzeme ve tedavi yetersizliği ve en acıklısı gıdaya ve içme suyuna yetersiz erişimin kirli ve pis su tüketimine mecbur bırakması sonucu da." ifadelerini kullandı.
Albanese, Guardian'a verdiği demecin haberini X hesabından paylaşarak, İsrail'in UAD'nin tedbir kararlarına uymadığını söyledi.
İsrail'in Gazze'de yüzlerce ölüme, daha fazla yıkıma ve yerinden etmeye neden olduğunu vurgulayan Albanese, "İsrail, Divan'ın kararlarına saygı göstermekle mükelleftir ve devletler daha fazla zulmü engellemek için kararlı davranmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.
UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.
Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar, 11-12 Ocak'ta Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.
Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında Mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetti.
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