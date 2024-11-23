BM: Yardım Çalışanları İçin Rekor Kayıp!

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 23 Kasım (Xinhua) -- BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), bu yıl küresel çapta 281 ölümle, yardım çalışanlarının en fazla kayıp yaşadığı yıl olduğunu açıkladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher cuma günü yaptığı açıklamada, "İnsani yardım çalışanları, daha önce görülmemiş bir oranda öldürülüyor. Onların cesaretine ve insanlıklarına kurşun ve bombalarla karşılık veriliyor. Bu şiddet vicdansızcadır ve yardım operasyonları için yıkıcı sonuçlar doğurur. Devletler ve çatışma tarafları, insani yardım çalışanlarını korumalı, uluslararası hukuka saygı göstermeli, sorumluları yargılamalı ve cezasızlık dönemini sona erdirmelidir" ifadelerini kullandı.

OCHA, 2023 yılının da rekor kayıplarla geçtiğini ve 33 ülkede 280 yardım görevlisinin öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric, "Henüz Aralık ayı gelmeden, geçen yılın rekoru kırıldı" diyerek endişesini dile getirdi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden 320'den fazla insani yardım personelinin küresel ölüm oranlarını artırdığını belirten BM ofisi, bunların birçoğunun insani yardım sağlarken görev başında hayatını kaybettiğini ve büyük kısmının Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) personeli olduğunu bildirdi.

OCHA, bu yıl dünya genelinde hayatını kaybeden insani yardım çalışanlarının çoğunun, sivil toplum kuruluşları, BM kuruluşları ve Kızılhaç/ Kızılay hareketi ile çalışan yerel personel olduğunu belirtti.

Diğer ülkelerin yanı sıra, Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Sudan, Ukrayna ve Yemen'de yardım çalışanlarına yönelik yüksek düzeyde şiddet, kaçırma, yaralama, taciz ve keyfi gözaltı vakaları da rapor edildi.

OCHA, yardım çalışanlarına yönelik şiddetin, çatışma bölgelerinde sivil kayıplarının arttığı genel eğilimin bir parçası olduğunu belirtti. Ofis ayrıca geçen yıl 14 silahlı çatışmada 33.000'den fazla sivil ölümünün kaydedildiğini, bu rakamın, 2022'ye göre yüzde 72'lik bir artışı gösterdiğini vurguladı.

BM ofisi, tehlikelere rağmen, yardım kuruluşlarının hayati yardım sağlamaya devam ettiğini ve geçen yıl yaklaşık 144 milyon ihtiyaç sahibine ulaştığını belirtti. OCHA ayrıca, dünya genelinde 116 milyondan fazla kişiye yardım ulaştırıldığını da kaydetti.

Ofis, insani yardım çalışanlarına yönelik artan şiddet ve tehditler karşısında BM Güvenlik Konseyi'nin mayıs ayında 2730 sayılı kararı kabul ettiğini hatırlattı. Kararda, BM Genel Sekreteri'ne bu tür olayların önlenmesi ve bunlara müdahale edilmesi, hesap verebilirliğin artırılması ve insani yardım personeli ile varlıklarının korunmasının iyileştirilmesi için önlemler önerme yetkisi veriliyor.