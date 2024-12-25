Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: "Sahil Güvenlik Liman Projesi\'ne İlişkin Halkımızın ve Turizmcilerimizin Tepkisini Ankara\'ya Taşıdık"

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(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, " Turgutreis'te yapımı planlanan Sahil Güvenlik Liman Projesi'ne ilişkin halkımızın ve turizmcilerimizin tepkisini Ankara'ya taşıdık. Projeye tamamen karşı değiliz ancak mevcut yer seçiminin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Başkan Mandalinci, 23 Aralık Pazartesi günü Ankara'ya giderek "Turgutreis Sahil Güvenlik Liman Projesi" ile ilgili bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Mandalinci, ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le TBMM'deki makamında bir araya geldi. CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici'nin de eşlik ettiği toplantıda proje ile ilgili çekinceler, vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin hassasiyetleri dile getirildi. Bodrum'da yapılan çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, ilçenin ihtiyaçları ve mevcut sorunları hakkında çözüm önerileri sunuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile de makamında bir araya gelen Başkan Mandalinci, projenin konumunun uygun olmadığı konusunda sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve vatandaşlarla fikir birliği sağlandığını paylaştı. Başkan Mandalinci, projenin durdurulması ve daha uygun bir yer seçimi yapılması taleplerini de Bakan Uraloğlu'na iletti.

Mandalinci, ziyaretlerine ilişkin şunları söyledi:

"Halkımızın talep ve beklentilerini üst düzey makamlara taşıyoruz"

"Turgutreis'te yapımı planlanan Sahil Güvenlik Liman Projesi'ne ilişkin halkımızın ve turizmcilerimizin tepkisini Ankara'ya taşıdık. Ankara'daki temaslarımız dışında Muğla'ya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da konu hakkında bilgi verdik. Dalaman Havalimanı'ndaki karşılama sırasında yaptığımız bilgilendirmede, halkımızın talep ve beklentilerinin en üst düzeyde duyulmasını sağladığımızı düşünüyorum. Projeye tamamen karşı değiliz ancak mevcut yer seçiminin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Bu sorunun çözümü için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."