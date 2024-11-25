Bodrum\'da Atatürk\'ün Sevdiği Şarkılar Konseri Düzenlendi

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2 bin 250 yıl sonra bile kendiliğinden akıp gidiyor

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, Türk Eğitim Vakfı ve C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu iş birliğiyle "Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri düzenlendi. Konserde konuşma yapan Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Bu toplum sanatsız, kültürsüz, müziksiz, edebiyatsız asla kalmayacak. Umudu yeşerten, umudu diri tutan ve çocuklarımıza ve geceye katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Bodrum Belediyesi, C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle ve Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonuyla C-Majör Koro Şefi Pınar Barut'un yönetiminde "Başöğretmen Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" seslendirildi. "Gençler Okusun Diye" başlığıyla düzenlenen konsere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, belediye meclis üyeleri, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın ile TEV temsilcileri, C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu Kurucu Başkanı Recai Çakır ile iş insanları, sanatçılar ve basın mensupları katıldı.

Yonca Şahinbaş'ın sunuculuğunda gerçekleşen özel gece, Türk Eğitim Vakfı ve C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu'nun hazırladığı VTR'lerin izlenmesi ile başladı. Ortak hedefin eğitim olduğu vurgulanan gece, açılış konuşmaları ile devam etti.

Kurucu Recai Çakır, Osman Çoban, Ali Soydan ve konuk sanatçıların sahne aldığı gecede bir araya gelen konuklar, bilet temini ile birlikte üniversite öğrencilerinin eğitimine katkıda bulundu.

Müşerref Akay, Onur Akın, Ege, Sinan Erkoç, Soprano Burcu Hancı gibi Türk sanat dünyasının ünlü isimleri de şarkılarını seslendirerek geceye renk kattı. "Beni Attın Aygız Ateşe", "Ah Bir Ateş Ver", "Selanik Türküsü", "Bülbülüm Altın Kafeste", "Fikrimin İnce Gülü" yanında "Yiğidim Aslanım, Yanık Ömer, Elbet Bir Gün Buluşacağız" şarkıları seslendirildi.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde binlerce çocuğa ulaştıklarını belirten Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "Bodrumlulardan çok destek aldık. 120 binin üzerinde başvuru alıp 17 bin mülakat yaptık. Sınırlı kaynaklar nedeniyle bir kısmına dönüş yapabiliyoruz" diyerek eğitime katkı sunan herkese teşekkür etti.

C-Majör Türkiye İş'ten Sesler Korosu Kurucusu Recai Çakır; "Sanatın engin ve iyileştirici gücünü tüm Türkiye ile buluşturmak amacıyla yola çıkan koromuz, sevgiyi paylaşarak çoğaltmanın heyecanıyla yoluna devam ediyor. Gönüllülük anlamında idealist iş insanlarının müzik sevgisinde buluşma aşkı ile bir araya gelen koro; dayanışmanın, farkındalık yaratmanın ve toplumsal fayda üretmenin ilham dolu örneklerini sergiliyor. C-Majör ailesi olarak bu geceyi organize etmekten ve Bodrum'da 4. kez sahne almaktan onur duyduk. Nefesimiz yettiği ve teveccüh gördüğümüz sürece konserlerimize devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, üniversitede okuyan gençlere destek olmak üzere bu özel gecede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken şunlara değindi:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkeyi kurduğunda hiçbir zaman askerlik liderliği öğretmenliğinin önüne geçmemiştir. O her zaman 'Gençlerin eğitimine nasıl katkı sunarım?' diye düşünmüştür. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının ışığında bilim ve sanatın harman olduğu güzel bir gelecek için yılmadan çalışmaya devam eden tüm öğretmenlerimize teşekkürü borç biliyoruz. Bu toplum sanatsız, kültürsüz, müziksiz, edebiyatsız asla kalmayacak. Umudu yeşerten, umudu diri tutan ve çocuklarımıza, gençlerimize umut olan Türk Eğitim Vakfı'na, C-Majör Korosuna ve geceye katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi iletiyorum."

Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlayan Kaymakam Mustafa Çit, "Eğitimi iyi almış ülkeler lider ülkelerdir. Bizler de lider olmak istiyorsak eğitime önem vermeli iyi eğitim almalıyız" ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda sahneye davet edilen sanatçılar ve salondaki misafirler, büyük bir coşkuyla "İzmir Marşı" ile "Parla" şarkısını seslendirdi.