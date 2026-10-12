Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

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Bodrum\'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3\'ü tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonunda göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri adli kontrolle serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis ve sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen müşterek operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı unsurlar, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla 4 kişi özaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.K., M.K. ve A.Z.D. tutuklandı, İ.C. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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