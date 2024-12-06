Bodrum\'da Mahsur Kalan İnşaat İşçisi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece uyumak için girdiği üzeri kapalı dere yatağında, sağanak yağmurun bastırmasıyla mahsur kalan inşaat işçisi R.D. (19) itfaiye tarafından kurtarıldı.

Van'dan inşaatlarda çalışmak için Bodrum'a gelen ve kalacak yeri olmadığı öğrenilen R.D., gece uyumak için Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki üzeri kapalı olan Üçkuyular Deresi yatağına girdi. Gece saatlerinde, birden bastıran sağanak nedeniyle dere suyla dolunca R.D. mahsur kaldı. R.D.'nin 'imdat' çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven ve özel aparatlarla debisi yükselen dereye inip, R.D.'yi kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen R.D., belediye ekipleri tarafından bir pansiyona yerleştirildi.