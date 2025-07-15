Bodrum\'da Motoryat Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan, 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, dün Aspat Kalesi açıklarında meydana geldi. 39 metre uzunluğundaki 'Monte Carlo' isimli motoryat bilinmeyen nedenle kayalıklara çarptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Motoryatta yolcu ve personel olmak üzere 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Yolcular, ekipler tarafından tahliye edildi.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından motoryatı kurtarma çalışmaları 2'nci günde devam ediyor. Çalışmalara mürettebat da destek veriyor.

Motoryatın kurtarıldıktan sonra tersaneye çekileceği belirtildi.