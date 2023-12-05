Bodrum'da öldürülen anne ve kızının cenazeleri teslim alınmadı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Litvanya'ya kaçtığı belirlenen Rus paralı asker Andrej Kuslevic'in (42) öldürüp cesetlerini çarşafa sararak sarp araziye attığı, eski eşi Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yanın (15) Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri, 7 gündür teslim alınmadı. Maddi durumu iyi olmadığı belirtilen yakınları tarafından sosyal medyada cenazelerin alınabilmesi için Rusya'da başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve kızının, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kuslevic'in olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı belirtildi.

CENAZELER İÇİN BAŞLATILAN KAMPANYA SÜRÜYOR

Anne- kızın otopsi işlemleri tamamlandı. Ancak cenazeleri yakınları tarafından henüz teslim alınmadı. 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Anne-kızın maddi durumu iyi olmayan yakınları tarafından kampanyayla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı. Öte yandan çifte cinayetin şüphelisi olarak aranan Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in Litvanya'da olduğu belirlendi. Kuslevic'in yakalanması için Litvanya güvenlik birimleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi.

OĞLUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'yanın Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri 7 gündür yakınları tarafından teslim alınmadı. Maddi durumu iyi olmadığı belirtilen yakınları tarafından sosyal medyada cenazelerin alınabilmesi için Rusya'da başlatılan yardım kampanyası sürerken, Irina Dvizova'nın oğlu David Dvizova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şu an en önemlisi onları Rusya'ya getirmek. Bu dünya çok temiz kalpli, dünya güzeli 2 kadın kaybetti dedi.

David Dvizova'nın Rusya'da olduğu belirtilirken, olayda yaşamını yitiren anne Dvizova'nın Rusya'da yaşayan annesinin de hasta olduğu belirtildi. Cenazelerin 1 hafta içerisinde teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği belirtildi.