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Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri bulundu - Son Dakika
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Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri bulundu

Bodrum'da yaşayan Rus paralı asker Andrej Kuslevic, eski eşi Irina Dvizova ve kızı Dayana'yı öldürüp cesetlerini sarp araziye attı. Cenazeler, Rusya'da başlatılan yardım kampanyasıyla 15 gün sonra teslim alındı. Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic ise Litvanya'ya kaçtı.

13.12.2023 - 20:06,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Rus paralı asker Andrej Kuslevic'in öldürüp cesetlerini çarşafa sararak sarp araziye attığı, eski eşi Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) cenazeleri, ülkelerinde başlatılan kampanyada toplanan yardımın ardından Adli Tıp Kurumu'ndan 15 gün sonra yakınları tarafından teslim alındı.

Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adresin önünde tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. 28 Kasım saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve kızının, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kuslevic'in olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı belirtildi.Maddi durumları iyi olmayan, 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. David Dvizova, toplanan yardımların ardından beraberindeki yakınlarıyla birlikte Rusya'dan uçakla bugün Muğla'ya geldi. Dvizova, Adli Tıp Kurumu'ndaki resmi işlemlerin ardından teslim aldığı annesi ve kız kardeşinin cenazelerini Antalya Havalimanı'na özel cenaze aracı ile götürdü.Öte yandan çifte cinayetin şüphelisi olarak aranan Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in yakalanması için Litvanya güvenlik birimleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi. (DHA)

Bodrum\'da Rus anne ve kızının cesetleri bulundu
Kaynak: DHA
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Bodrum, Muğla, Rusya, Adli Tıp, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri bulundu - Son Dakika
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