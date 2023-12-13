 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri teslim alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri teslim alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarşafa sarılmış halde bulunan Rus anne Irina Dvizova ve kızı Dayana Dvizova'nın cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı. Cinayet şüphelisi olan eski eşi ise 5 yaşındaki oğluyla birlikte yurt dışına kaçmıştı.

Bodrum\'da Rus anne ve kızının cesetleri teslim alındı
13.12.2023 - 17:49,
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılmış halde cesetleri bulunan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'nın (15) cenazeleri, yakınları tarafından teslim alındı.

Olaydan 15 gün sonra Irina Dvizova'nın büyük oğlu David Dvizova ve yakınları, uçakla Türkiye'ye geldi.

Rusya Başkonsolosluğunun da devreye girmesiyle resmi işlemlerin ardından cenazeler, Muğla Adli Tıp Kurumundan teslim alındı.

Anne ve kızın cenazeleri, özel cenaze aracı ile Antalya Havalimanı'na götürüldü.

Olay

Bodrum'da yaşayan Irina Dvizova ile kızı Dayana'nın, İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu kenarındaki dik yamaçta, 28 Kasım'da 3 metre arayla çarşafa sarılı halde cesetleri bulunmuştu. Silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen anne kızın cinayet şüphelisinin eski eşi A.K. (46) olduğu, 5 yaşındaki oğulları M.K'yi de yanına alarak yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Bodrum, Muğla, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri teslim alındı - Son Dakika


17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03
İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?

Son Dakika
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
16:03 İngiltere'de bir ilkokulda, bulaşıcı ve ölümcül difteri hastalığı tespit edildi
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:43 Ortaokul öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 18:10:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Rus anne ve kızının cesetleri teslim alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement