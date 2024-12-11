Bodrum\'da Su Seviyesi Artıyor, Ancak Kuraklık Tehdidi Devam Ediyor

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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a içme suyu sağlayan Geyik Barajı'nda su seviyesi yağışlar sonrası yüzde 7'den yüzde 14'e yükselirken, Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 5 oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Kuraklık etkileri devam ederse, gelecek yıl bölgenin tamamına yayılacak bir su sıkıntısı baş göstermesi mümkün olacaktır" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajlarındaki doluluk oranları 8 Kasım itibarıyla yüzde 7'ye geriledi. Bu süreçten sonra özellikle Milas ve Bodrum'da yağışlar etkisini göstermeye başladı. 6-9 Aralık tarihleri arasında Milas'ta metrekareye 61,8 kilogram, Bodrum'da metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştü. Yağışlar sonrası Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14'e yükselirken, Mumcular'da su seviyesi daha da gerileyerek yüzde 5 oldu. Bodrum'a Geyik Barajı üzerinden içme suyu sağlanırken, geçen sene aynı tarihte Geyik Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 27, Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 5 olmuştu.

'YAĞIŞIN ÇOK OLMASI DEĞİL, ALANSAL DAĞILIMI ÇOK ÖNEMLİ'

Kuraklık etkilerinin devam ettiğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'da aylardır ciddi bir yağış olmamıştı gelen yağışlarla beraber kentsel alanda taşkınlara yol açtı. Kentsel altyapıdaki yetersizlik sonucu birçok noktada su baskınları yaşandı. Özellikle Turgutreis ve Akyarlar bölgesinde altyapı olmadığından dolayı birçok yeri su bastı. Bizim için yağışın çok olması değil, yağışın alansal dağılımı çok önemli. Yağış belli bir noktaya düştüğünde özellikle kentsel altyapı düzenli değilse, o noktada su baskınlarına yol açıyor" dedi.

'YÜZEYSEL SULARI DERLEYEN DRENAJ SİSTEMLERİ EN UFAK YAĞMURDA TIKANIYOR'

Bodrum'da düzenli yağmur suyu drenaj sistemi olmadığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Yüzeysel suları derleyen drenaj sistemleri de en ufak yağmurda tıkanıyor. Bunun sonucunda belediye ekipleri, burayı temizleyerek su baskınlarını tahliye etmeye çalışıyor. Yağmur suyu drenaj olmadığından bu geçici bir çözüm. Yağmur suyu ıslahlarında yapmamız gereken en önemli adım, taşkın öncesi almamız gereken önlemler; bunun da başında kentin altyapısının hazır hale getirilmesidir. Yağışların üst havzalara yağması, bizim rezervuarlarımızın dolmasına yol açıyor. Maalesef yağışın büyük kısmı yarımadanın uç kısımları olan Turgutreis ve Akyarlarda meydana geldi. Bundan kaynaklı olarak Mumcular Barajı doluluk hala yüzde 5'ler civarında, Geyik Barajı yüzde 14 civarlarında" diye konuştu.

'BÖLGEDEKİ BARAJLARIN DURUMU OLDUKÇA KRİTİK'

Doç. Dr. Özçelik, "Aralık ve ocak aylarında bu bölgede toplam yağışın yüzde 40'ı düşüyor. Dolayısıyla bu noktada taşkın riski hala canlılığını koruyor. Bahar ve kış yağışlarını dikkate aldığımızda, önümüzdeki dönemde ne kadar risk altında olup olmadığımızı kestirmemiz mümkün olacak. Bölgedeki barajların durumu oldukça kritik. Sadece Milas'a içme ve sulama suyu sağlayan Akgedik Barajı'nda su var. O da yüzde 40'lar civarında. Kuraklık etkileri devam ederse, gelecek yıl bölgenin tamamına yayılacak bir su sıkıntısı baş göstermesi mümkün olacaktır" dedi.