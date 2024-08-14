Bodrum'da Yeşil Mandalina Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Yeşil Mandalina Hasadı Yapıldı

Bodrum\'da Yeşil Mandalina Hasadı Yapıldı

Bodrum'da düzenlenen etkinlikte, yeşil Bodrum mandalinasının hasadı yapıldı. Hasatta, mandalina kullanılan yiyecek ve içeceklerin tadımı da yapıldı.

14.08.2024 11:17
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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, yeşil 'Bodrum mandalinası' hasadı yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan hasada katılanlar dalından mandalina kopardı. Etkinlikte, yeşil mandalinanın kullandığı içecek ve yiyeceklerin tadımı yapıldı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, kendine has koku ve aromasıyla bilinen coğrafi işaretli ürün olan Bodrum mandalinasının, içecek ve yiyeceklerde kullanılan olgunlaşmamış yeşil haliyle hasadı yapıldı. Bodrum Belediyesi'nin Bitez Mahallesi'ndeki mandalina bahçesinde düzenlediği 'yeşil Bodrum mandalinası' hasadına, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yerel mandalina üreticileri, sanat ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hasat kapsamında yeşil Bodrum mandalinasının kullanıldığı yiyecek ve içeceklerde tadım yapıldı. Daha sonra hasada katılan ve protokol üyeleri, mandalina bahçesinde hasat yaptı. Renkli görüntülere sahne olan hasatta, keyifli dakikalar yaşandı. Öte yandan, hasat yapılan bahçe içerisine bölgedeki mandalina üreticilerine hizmet verilmesi için Tarımsal Hizmetler Bürosu'nun açıldığı belirtildi.

140 BİN MANDALİNA AĞACI

Herkesin evlerine mandalina fidanı ekmesini öneren Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah Bodrum mandalinasını daha iyi seviyeye getireceğiz. Şu an 140 bin ağaç var. Benim düşüncem her evimizin bahçesine 1-2 mandalina fidanı dikersek o zaman sayıyı 300 binlere çıkarırız. O zaman piyasası da oluşur ve vatandaşlar kullanır" dedi.

İşletmelerin Bodrum mandalinasını kullanmaları için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Yaklaşık 6 dönümlük alanda, 1930'lu yıllarda mandalina fidanlarının dikildiği bahçedeyiz. Bodrum'un yeşil mandalinasını hem gündeme getirmek hem de gerçekten ekonomik değerini ve unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerini tekrar canlandırmak gelecek kuşaklara bu değeri yaşatıp aktarmakla mesulüz. Bu amaçla burada erken hasat yapıyoruz. Hasatta elde ettiğimiz yeşil mandalinayı doğrudan tüketiciyle buluşturuyoruz. Üreticimizin Bodrum mandalinasını yaşatma gayesine destek veriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi parlatarak ekonomik olarak tekrardan kazandırarak gelecek nesillere aktarmakta kararlıyız. Yeşil altını koruyacağız. Bu yeşil mandalinamız ile çok güzel kokteyl yapılıyor. Yiyeceklerde de bu mandalinanın aroması kullanılmaktadır" diye konuştu.

'BODRUM MANDALİNASININ KOKUSU VE TADI ÇOK GÜZEL'

Mandalina hasadına katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Atahan Kışlaoğlu da "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, etkinlik çok güzel. Mandalinanın kokusu ve tadı çok güzel" dedi.

Hasta katılan İdiz Kışlaoğlu ise "Burada çok eğleniyorum, hasat çok güzel geçiyor. Bol bol Bodrum mandalinası topladık. Hikayesini öğrendik, insanlar Bodrum mandalinası sayesinde okula gidiyormuş. Küçük bir ürünün bu kadar bir olayı olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Hasatta yapılan çalışmalara destek verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Okan Mert de "Coğrafi konumlu Bodrum mandalinasının hasadı için düzenlenen bu özel günde burada olmak çok anlamlı. Sürdürülebilir şeyler aslında bir unvan.

Önemli olan ülkemizde yetişen bu tarz önemli ürünlere de destek verebilmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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