Bodrum'da Yolda Yatan Köpeği Ezen Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da Yolda Yatan Köpeği Ezen Sürücü Yakalandı

Bodrum\'da Yolda Yatan Köpeği Ezen Sürücü Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçip yaralanmasına neden olan Anıl H. (49), jandarma ekiplerinin 10 saatlik kamera incelemesi sonucu gözaltına alındı. Sürücü, dalgın olduğunu ve köpeği görmediğini ifade etti. Yaralı köpek ise tedavi için veterinere götürüldü.

22.11.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobiliyle yolda yatan köpeğin üzerinden geçip yaralanmasına neden olan ve yoluna devam eden Anıl H. (49) jandarma ekiplerinin 10 saatlik kamera incelemesi sonrası yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Anıl H. ifadesinde, dalgın olduğunu ve köpeği görmediği söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü, otomobiline binip hareket ettiği sırada yolda yatan köpeği ezdi. Sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi. Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 10 saatlik kamera kaydı inceleyen jandarma, şüphelinin Anıl H. olduğu tespit edip, yakaladı. Anıl H.'nin ifadesinde, "Kafam dalgındı görmedim. Ben de köpek besliyorum öyle bir kastım yoktu" dedi.

Anıl H.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Yolda Yatan Köpeği Ezen Sürücü Yakalandı - Son Dakika

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