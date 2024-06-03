Bodrum Futbol Kulübü Süper Lig\'e Yükseldi

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(MUĞLA)- Bodrum Futbol Kulübü'nün Süper Lig'e yükselişi, ilçede coşkuyla kutlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle 2 Haziran Pazar akşamı, Bodrum Belediye Meydanı'nda Bodrum Futbol Kulübünün Süper Lig'e çıkışı, binlerce taraftarla birlikte kutlandı. Kutlamalar kapsamında takım oyuncuları ve taraftarlar, araç kortejleriyle şehir turu yaptı.

Futbolcuları taşıyan aracın Milta Bodrum Marina'dan meydana yaptıkları kortejden sonra başlayan kutlama programında DJ Ersin'in sunumuyla Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu, takım oyuncuları, teknik heyet ve protokol sahneye çıkarak kupa kaldırdı. Protokol konuşmaları, havai fişek gösterisi, kupa töreni ve Bülent Serttaş konseri ile vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.

Kutlamaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, oyuncular, basın mensupları ve binlerce yurttaş katıldı.

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk süreç boyunca yanlarında olan herkese ve eski Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ile ekibine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonra da herkesin desteğini beklediklerinin altını çizdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise Süper Lig'e çıkış sevincini paylaştığı konuşmasında şunları söyledi:

"Allah yaşatmayacağı hiçbir şeyin hayalini kurdurmaz. Bu memleket, bu şehir, sizler bu takıma inandınız. Bugün bu meydanda Bodrumspor'umuzun, doksan üç yıllık çınarımızın Süper Lig'e çıkışını kutluyoruz. Tepeden tırnağa bu takım sizin, takımınızla ne kadar iftihar etseniz azdır."

"Süper Lig, biz geldik"

Şampiyonluğun hayırlı olmasını dileyen Başkan Mandalinci, "Süper Lig, biz geldik. Bu takıma, bu memlekete, bu yöreye bu mutluluğu yaşatan, emeği geçen herkese doksan üç yıllık Bodrum Spor Kulübü'nü kuranından o bayrağı bir üste taşımada emek gösteren geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve cefakar çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu takım seneye maçlarını Bodrum Şehir Stadında oynayacak" diye konuştu.

CHP Muğla Millet Vekili Süreyya Öneş Derici, "Gözümüzün bebeği Bodrumspor Süper Lig'de. Emeği geçen herkesi teker teker tebrik ediyorum. Memleketimize bu yakışırdı" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras ve Mandalinci'den Sepetçioğlu oyunu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve takım oyuncularıyla birlikte, Sepetçioğlu'nu oynayarak kutlamalara renk kattı.

Tarihi bir an yaşadıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yaklaşık yüz yıllık kulüp tarihinde son yıllarda başarıdan başarıya yelken açtık. Ama bu sene çok farklı oldu. Çünkü yüz yıldır Muğla'da hatta Ege'de bir ilçenin Süper Lig'e çıkması sayılıdır. Bu takıma sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bundan sonra da Bodrumspor'umuzun başarılarıyla hep birlikte gurur duyacağız. Ben bu duygularla Muğla'dan da Bodrumspor'umuza en büyük desteği vermeye söz veriyorum" dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 1931'den beri Bodrumspor'un çok çalıştığını ve bugün başardığının altını çizerek, "Sizlerin desteğiyle tüm Muğla tek yürek olmuş, hepsinin kalbi Bodrumspor için çarpıyor. Bu takım, Süper Lig'de de büyük başarılara imza atacak. Biz Valilik olarak tüm imkanlarımızla Bodrumspor'un yanında olacağız. Bodrum'a güzel bir stat kazandırmak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bodrum yer yüzü cenneti, ülkemizin cennet köşesi, turizmin merkezi artık sporun da merkezi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Bülent Serttaş'ın en beğenilen şarkılarını seslendirdi. Büyük heyecana ortak olan Bodrumspor taraftarları, Bülent Serttaş'ın "Bodrum Akşamları" şarkısına hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli saatler geçirdi.