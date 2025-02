Bodrum, İran\'dan 15 Bin Turist Hedefliyor

Güncel

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, gelecek turizm sezonuna güçlü bir giriş yapmayı amaçladıkları söyleyen Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, " İran'dan aralarında sosyal medya fenomenlerinin olduğu acente yetkilileri ve turizmciler olmak üzere 16 kişilik bir grup ağırladık. 4 gün boyunca Bodrum ile ilgili fikirleri aldık bununla birlikte tanıtım yaptık. Geçen sene İran'dan 6 bin 850 kişi Bodrum'a gelmişti. Bu yıl bu rakamın 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece İran değil İngiltere ve Rusya ile ilgili de böyle bir çalışma yapacağız" dedi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da 2025 yaz turizmi öncesi çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, BODER ve Bodrum Ticaret Odası yerinde tanıtım faaliyetleri kapsamında İran'dan 16 kişilik tanıtım grubunu ağırladı. İran'ın yanı sıra Rusya ve İngiltere ile yakın zamanda yerinde tanıtım çalışmalarının yapılacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İran'dan aralarında sosyal medya fenomenlerinin olduğu acente yetkilileri ve turizmciler olmak üzere 16 kişilik bir grup ağırladık. 4 gün boyunca Bodrum ile ilgili fikirleri aldık. Bununla birlikte tanıtım yaptık. Geçen sene İran'dan 6 bin 850 kişi Bodrum'a gelmişti. Bu yıl bu rakamı 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Yerinde tanıtımın ilk ayağını gerçekleştirmiş oluyoruz. Sadece İran değil, İngiltere ve Rusya ile ilgili de böyle bir çalışma yapacağız. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde (TÜRSAB) de alternatif turizm ile ilgili bir çalışma var; birlikte çalışacağız. Martın sonunda İngiliz acenteleriyle ilk uçuşlar gerçekleşecek. Kış boyunca zaten Londra'dan Bodrum'a haftada 2 defa uçuş vardı. Şu an iyi gidiyor, kış boyunca bu uçuşların yapılması artı yöndeydi" ifadelerini kullandı.

'ERKEN REZERVASYON SÜRECİNDE DALGALANMA VAR'

Ege Denizi Santorini Adası çevresinde meydana gelen depremleri uzman raporlarıyla her gün takip ettiklerini söyleyen Dengiz, "Bilim insanlarının araştırmalarını dikkatli bir şekilde izliyoruz. Her gün raporları alıyoruz. Aynı zamanda BODER, AFAD'ın çalışma grubunun içerisinde yer alıyor. Her zaman hazır olmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte erken rezervasyon kampanyalarımız devam ediyor. Bu süreçte dalgalanmalar var, belli günlerde artış olurken bazı günlerde stabil seyrediyor. Buna rağmen iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" açıklamalarında bulundu.

SAHTE REZERVASYON UYARISI

Sahte rezervasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Ömer Faruk Dengiz, "Sahte rezervasyonlara karşı sürekli uyarı yapıyoruz. TÜRSAB belgesi olmadan seyahat etmeyin çünkü bütün hayaliniz bir anda gidebiliyor. Tatil yapma hakkınızı gasbediyorlar, bu çok kötü bir şey. İnternette satın alacağınız otel gerçekten çok ucuzsa oteli arayın teyit alın ya da ilgili seyahat acentelerine başvurun. İlgili site içerisinde TÜRSAB onaylı elektronik belge var ve o varsa onaylıdır. Yine de acente veya oteli telefonla arayın. Bu işin takipçiyiz" diye konuştu.