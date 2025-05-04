Bölgelere Sağanak Yağış Uyarısı

(ANKARA) - Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman, Mersin ve Hakkari'de sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevreleri, Mersin'in batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Karadeniz'de pus ve yer yer sis öngörülüyor.

MGM, kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da ve İstanbul'da en yüksek 20, en düşük 7; İzmir'de ise en yüksek 27, en düşük 12 derece olacak.