Bolu'da Kar Yağışı Başladı

08.10.2025 13:39  Güncelleme: 13:51
Bolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir şekilde düşerken, bin 500 metre rakımın üzerindeki bölgelerde kar yağışı etkili oldu.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

Özellikle Aladağlar, Sarıalan Yaylası ve Kartalkaya Kayak Merkezi çevresinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

ŞEHİR MERKEZİ DONACAK

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesinin beklendiğini, Bolu şehir merkezinde ise hava sıcaklıklarının 5 ila 7 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA

