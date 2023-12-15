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Bolu'da oto yıkama dükkanında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da oto yıkama dükkanında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'da borç meselesi nedeniyle husumetli olan bir kişi, oto yıkama dükkanında pompalı tüfekle ateş açarak 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. Saldırgan, polis tarafından yakalandı.

Bolu\'da oto yıkama dükkanında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
15.12.2023 - 17:25,
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BOLU'da Kenan Ü., borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu Ekrem Üreten (46) ile oğulları Erhan (24) ve Ersan Üreten'e (23), karşılaştığı oto yıkama dükkanında pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada bölgeden geçen Mehmet Osman G.'ye (17) de saçma isabet etti. Yaralanan 4 kişiden Erhan Üreten, hastanede hayatını kaybetti; kaçan saldırgan yakalandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, otomobillerini yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Baba ve 2 oğlu, burada borç nedeniyle husumetli oldukları Kenan Ü. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ü., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle baba ile 2 oğluna ateş açtı. Baba ile oğulları kanlar içinde yere yığılırken, bu sırada bölgeden geçen, olay ile ilgisi bulunmayan Osman G.'ye de saçma isabet etti. Kenan Ü. ile yanındaki kişi kaçarken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Erhan Üreten, kurtarılamadı. Baba ile diğer oğlunun durumunun ağır olduğu, Osman G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi Siyama köyü mevkisinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorguya alındı.

Kaynak: DHA
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Olay, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da oto yıkama dükkanında silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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