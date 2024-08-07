Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Hayalet Ağlar Tespit Edildi - Son Dakika
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Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Hayalet Ağlar Tespit Edildi

Balık ölümleri gerekçe gösterilerek amatör avcılığın yasaklandığı Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde, izin verilen alanlarda yapılan incelemede hayalet ağlar tespit edildi. Yetkililer tarafından ağlar toplandı ve balıklar göle salındı.

07.08.2024 14:44
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Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde tespit edilen hayalet ağlar yetkililer tarafından toplandı.

Balık ölümleri gerekçe gösterilerek 2022'de amatör avcılığın yasaklandığı gölde kısa süre önce belirli alanlarda yeniden izin verilmesinin ardından bölgede inceleme yapan Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) üyeleri, suya bırakılmış ağlar buldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bilgi verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen ekipler, temizlik çalışması yapıp ağlara takılan balıkları göle saldı.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gölün kısıtlı da olsa tekrardan olta balıkçılığına açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililerle görüşmelerinde diğer yerlerde olduğu gibi Gölköy Barajı'nda da yasa dışı avcılığın artmasından endişe ettiklerini belirttiklerini aktaran İnanç, daha önce gölü gözlemleyebildiklerini ancak olta balıkçılığının yasaklanmasıyla buna imkan bulamadıklarını vurguladı.

İnanç, özellikle geceleri atılan ağların sabah erken saatlerde toplandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu an sudaki ağlar, 'katil' olarak tabir ettiğimiz, kullanımının yasaklanması için mücadele ettiğimiz misinadan yapılmış ağlar. Ağaçlara takıldıkları için çıkartılamıyor, koparsa suda 'hayalet' avcılığına devam ediyor. Şu an çalışmaya ara verildi, tekneyle devam edilecek. Olta balıkçısı arkadaşlarımızdan ricamız, Gölköy Baraj Gölü'nde gördükleri her türlü uygunsuzluğu İl Müdürlüğü'müze ya da federasyonumuza bildirmeleridir."

İnanç, ilgili kurumlardan izin alarak su altı kameralarıyla göle bırakılmış hayalet ağların olup olmadığını kontrol etmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Gölköy Baraj Gölü'nde Hayalet Ağlar Tespit Edildi - Son Dakika

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