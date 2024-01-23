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Borell'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki: 'Toplantıda alakasız videolar izletti' - Son Dakika
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Borell'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki: 'Toplantıda alakasız videolar izletti'

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB toplantısına katılan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Akdeniz'de 'yapay ada' önerisiyle ilgili video izletmesine tepki göstererek, bu videoların görüşülen konularla ilgisi olmadığını söyledi. Borrell ayrıca, Filistin yönetimine desteklerinin devam edeceğini ve Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini belirtti.

Borell\'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz\'a tepki: \'Toplantıda alakasız videolar izletti\'
23.01.2024 - 23:22,
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- Borell'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki: "Toplantıda alakasız videolar izletti"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB toplantısına katılan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Akdeniz'de "yapay ada" önerisiyle ilgili video izletmesine tepki göstererek, bu videoların görüşülen konularla ilgisi olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Orta Doğu ve Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere dün Brüksel'de bir araya geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki toplantıya ayrı zamanlarda katıldı. Katz'ın toplantı sırasında bakanlara gösterdiği 2 video tepki çekti. Katz ilk olarak Orta Doğu'yu Hindistan'a bağlayan bir demir yolu projesi ile Akdeniz'de Gazze açıklarında "yapay ada" projesinin yer aldığı videolar izlettirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanlarının toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Katz'ın toplantıdaki tutumunu eleştirdi.

Katz'ın ele alınan konularla ilgisi olmayan videolar izlettiğini ifade eden Borell, İsrailli bakanın toplantıdaki süresini ülkesindeki durumu veya Gazze'deki yüksek can kaybı sayısı hakkında endişelerini dile getirmek için harcayabileceğini söyledi. Bakanların Katz'a İsrail'in güvenliğini garanti eden kalıcı bir barışın Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu söylediğini belirten Borell, "Bu kesinlikle onun fikrini değiştirmedi, aksi yönde bir şey de beklemiyorduk" dedi.

"Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğiz"

Borell, bakanların Gazze'deki sivil can kaybı sayısının yüksek olduğu, insani yardımın ulaştırılamaması nedeniyle durumun hayal edilebileceğinden çok daha kötü olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile de görüştüklerini belirten Borrell, "Avrupa Birliği'nin Filistin yönetimine desteğini yineledik. Yıl sonunda Filistin yönetiminin çalışmalarına katkı payı ödemesini gerçekleştirdik. Filistin yönetiminin mali açıdan en güçlü destekçisi olduğumuzu hatırlatmalıyım. Biz Filistinlilerin en büyük uluslararası bağışçısıyız ve öyle olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kızıldeniz'de AB misyonu için prensipte anlaştık"

Kızıldeniz'de Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarını da görüştükleri belirten Borrell, "Bir AB deniz güvenlik operasyonu kurulması konusunda prensipte anlaştık ve üye devletlere önerdiğim bu misyonun çeşitli seçeneklerini tartıştık. Artık bu misyonu ne zaman hayata geçirebileceğimizi görmek için fikir birliğiyle hareket etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'ya daha fazla yardım yapmalıyız"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile video konferans yöntemi ile görüşerek Ukrayna'daki gelişmelere ilgili bilgi aldıklarını söyleyen Borrell, "Özet olarak Rusya savaş alanında neredeyse hiç ilerleme kaydedemedi ve çok sayıda kayıp verdi. Mart ayında yeniden seçilmesi planlanan Putin, insansız hava araçları ve füzelerle saldırılarına devam ediyor. Ukrayna ise Rus filosunun Ukrayna füzelerinden kaçmak için Kırım'ın doğu cephesine çekilmek zorunda kaldığı Karadeniz'de de önemli askeri başarılar elde ediyor" dedi.

Bakanların Ukrayna'ya verilen desteği azaltmanın zamanı olmadığı konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Borrell, tam tersi mali kaynaklarla, askeri teçhizatla, askerleri eğiterek daha fazla ve daha hızlı şekilde yardım sağlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA
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