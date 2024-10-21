Bornova'da 'Afete Dirençli Kent' İdeathon'24 Yarışması Gerçekleşti

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin "Afete Dirençli Kent Bornova" temasıyla düzenlediği İdeathon'24 yarışması, üniversite öğrencilerinin yenilikçi fikirleriyle sonuçlandı. Dramalılar Köşkü'nde 36 saat boyunca aralıksız devam eden yarışmada, 7 farklı takım afet yönetimi ve dirençlilik üzerine projelerini sundu. Gençlerin yarışmada bir yandan birbirleriyle diğer yandan da uykusuzluk ve yorgunlukla mücadele etti. Bazı gençlerin günün ilk ışıkları yaklaşırken uykusuzluğa yenik düştüğü yarışmada birinciliği ECOHUB ekibi kazanırken, IDEANEST ve REZİLİFT takımları ikinci ve üçüncü oldu. Birinci ekibe 20 bin, ikinci ekibe 15 bin, üçüncü ekibe ise 10 bin TL ödül verildi.

Ömer Eşki: "Gençler Bornova'nın geleceğine yön verecek"

Programın hem açılışına hem de gece yarısından sonraki projelendirme aşamasına katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada gençlerin yaratıcı fikirlerinin önemine vurgu yaptı. Eşki, "Afetlere dirençli bir kent yaratmak, sadece teknolojik çözümlerle değil, gençlerimizin yenilikçi yaklaşımlarıyla da mümkün olacak. Bu yarışma, gençlerin geleceğimiz için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bornova Belediyesi olarak bu tür projelere her zaman destek vereceğiz. Yarışmada sunulan projeler, sadece Bornova için değil, tüm Türkiye için önemli bir adım" diye konuştu.

Jüri ve ödül töreni

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Yüksek Mimar ve Japon Deprem Bilimci Yoshinori Moriwaki, DEÜ Afet Yönetimi Bilimi Başkanı Prof. Dr. Özlem Çakır, İhtiyaç Haritası Co-Founder'ı Ali Ercan Özgür, emekli Vali Yardımcısı Mustafa Aydın ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Özlem Ayan yer aldı. Jüri üyelerine plaketleri, Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinancan Öziçer, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ve Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Sayın tarafından takdim edildi.

Uluslararası katılım ve farklı disiplinler

Yarışmaya İtalya Milano Üniversitesi'nden ve Türkiye genelindeki 11 farklı üniversiteden öğrenciler katıldı. Toplamda 14 farklı disiplinden meslek gruplarının yer aldığı İdeathon'24, sadece ödül kazanan projelerle sınırlı kalmayıp, tüm katılımcıların fikirlerinin gelecekteki projelerde değerlendirileceği bir platform oluşturdu.

Ünlü isimler de katıldı

Etkinliğe Muhteşem Yüzyıl televizyon dizisindeki Şeker Ağa karakteri ile tanınan oyuncu Yüksel Ünal ile " Dünya'nın en parlak 100 öğrencisi" listesine giren lise öğrencisi Mert Özkardeş de katıldı. Özkardeş, 2020 yılındaki İzmir Depremi'ne evinde yalnız yakalanan ve bu sarsıcı olay sonrası deprem riski ve yönetimi üzerine geliştirdiği proje ile tanınmıştı.

Dereceye giren projelerin detayları

Ecohub: Orman Yangınları İçin Yenilikçi Çözüm

Birinci seçilen ECOHUB ekibi, orman yangınlarına karşı karbonmonoksit sensörleri ve drone teknolojisiyle geliştirdikleri projeleriyle dikkat çekti. Sensörlerin yangın anında ilgili birimlere haber verdiği ve yangını ilk aşamada söndürebilen dronelar ile desteklenen bu sistem, itfaiye ekipleri gelene kadar yangının büyümesini engellemeyi hedefliyor. Bu proje, hem yangınlara hızlı müdahale sağlarken, hem de karbon salınımını azaltıyor.

İdeanest: Yapay Zeka ile Kentsel Kırılganlık Analizi

İkinci olan IDEANEST ekibi, coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zeka entegrasyonuyla çalışan bir sistem geliştirdi. Bu sistem, depremlerden alınan verilerle kentlerin afet tehlikelerine karşı kırılganlık ve direnç haritasını çıkarıyor. Hem belediyelere hem de vatandaşlara afet öncesi hazırlık ve planlama süreçlerinde yardımcı olmayı amaçlayan bu proje, kentlerin afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesine katkı sağlayacak.

Rezilift: Yangın Riskini Azaltan Firegurd Projesi

Üçüncü olan REZİLİFT ekibi ise, küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle artan yangın riskine karşı Firegurd projesini sundu. Yapay zeka destekli dronelar aracılığıyla yangınları erken aşamada tespit eden ve hızla müdahale eden bu sistem, su kullanımını ve maliyetleri azaltmayı hedefliyor. İzmir başta olmak üzere, yangın riskinin yüksek olduğu bölgeler için önemli bir çözüm sunan Firegurd, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlıyor.