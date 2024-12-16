Borsa dersi vaadiyle hisse senedi aldırdı; \'Hoşçakalın\' coiniyle kayıplara karıştı

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Ahmet Cemil YEŞİLMEN/- SOSYAL medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla kripto para eğitimi verdiğini söyleyen K.D., iddiaya göre bu eğitimler sırasında yüzlerce kişiye kendi kurduğu uygulama üzerinden coin aldırdı. Bu gruplara katılanlara yüksek kar vaadinde bulunan K.D., son olarak 'Hoşçakal' isimli coini aldırarak, milyonlarca liralık vurgun yapıp kayıplara karıştı. Dolandırılan mağdurlar ise Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, K.D. sosyal medya ve WhatsApp grupları aracılığıyla yatırımcılara ulaşıp, kendisini borsa ve kripto para uzmanı olarak tanıttı. K.D, yatırımcılara 'Borsa eğitimi' verdiğini söyleyerek güven kazandı. Eğitimler sırasında yatırımcıları, kendi kurduğu bir uygulama üzerinden belirli kripto paraları satın almaya yönlendirdi ve mağdurları bu yatırımlardan yüksek kar elde edeceklerine inandırdı. Yüksek kar vaatlerine inanan yatırımcılar, sisteme para yatırdıktan sonra mağduriyet yaşamaya başladı. Birçok mağdur, yatırım yaptığı parayı geri çekemediğini ifade ederken, bazı mağdurlar da yüklü miktarda para kaybettiğini iddia etti. Mağdurlar, parayı geri almaya çalıştıklarında ise 'Vergisini ödemen lazım. 3 ay bekleme süresi var' şeklinde cevap aldıklarını söyledi. Yatırdıkları paralardan umudunu kesen bazı mağdurlar, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

'HOŞÇAKALIN' COİN'İNİ ALDIRIPŞ KAYIPLARA KARIŞTI

Milyonlarca liralık vurgunda coi'lere konulan isimler de dikkat çekti. Şüpheliler aldırdıkları coin'lere, 'Maymun', 'Lüks', 'Orta' gibi isimler verirken, mağdurlara son olarak 'Hoşçakalın' isimli coini aldırdı. Yatırımlarına bu coini de ekleyen mağdurlar daha fazla kar hayali kurarken, şüpheliler platformu kapatıp sırra kadem bastı.

'PARA ÇEKMEK İSTEDİK BAHANE ÜRETTİLER'

Platforma katılarak mağdur olduğunu iddia eden Sinem Kunal, "Ağustos ayında Instagram üzerinden gördüğümüz bir reklam üzerine bizi Ece Akar denilen bir asistana yönlendirdiler. Profesör Kaan Demir ve Emre Yılmaz tarafından borsa derslerine dahil edildik. 2 ay boyunca düzenli bir şekilde günde 3 defa borsa dersleri dinledik. Bunun karşılığında da Kaan Demir, TTC Global yarışmasında yarıştığını iddia ederek bizden oy talep etti. Verdiğimiz oylar karşılığında biz dersleri dinledik. Hisse senedi önerilerinde bulundular. Gerçekten gösterdikleri hisse senetleri yükseliyordu. Düşecek dedikleri gerçekten düşüyordu. Bunun üzerine bizim 2 ay boyunca güvenimizi sağladılar. Eylül sonuna doğru ikinci olduğunu iddia etti ve gerçekten ödül aldığının internette resimleri vardı. Buna inanarak bize HG digital borsa uygulamasını yükletti ve buradan kripto para önerisinde bulundu. Söylediği kripto paralar, hisse senetlerindeki gibi gerçekten yükseliyordu. Birçok mağdur daha fazla para yatırdı. Fakat biz para çekmek istediğimiz zaman bin tane bahaneyle biz bu paraları çekemedik. Kimisinden vergi istedi. Kimisinden bloke koydu. Kimisinden vergi talep ettiler. Vergisini yatırın öyle çekin dediler. " diye konuştu.

'600 KİŞİYE ULAŞABİLDİK'

Kunal mağdurların sadece belirli bir kısmına ulaşabildiklerini söyleyerek, "Birçok kişi dolandırıldığını anladığı anda iş işten geçmişti ve uygulama üzerinden yüklettikleri HG digital borsa uygulaması kapanmıştı. Şu anda bizim bildiğimiz 600 mağdur var. Ortalama bir fiyat verecek olursam, 500 bin lira kaybetti her bir kişi diyebilirim. Çok fazla mağdur var. Evini satan var; arabasını satan var. Aynı zamanda intihar etmek isteyen var. Gerçekten mağdurlar çok fazla. Biz sadece 600 kişiye ulaşabildik" dedi.

'YAZILIMLA COİNLERİ KENDİSİ YÜKSELTİYORMUŞ'

Mağdur olduğunu iddia eden Bahar Keçecioğlu ise, "Hesap açtırdı bize. 'Buraya hisse senetlerinizi satın ve buraya yönlenin' dedi. Kripto paraların altcoin'lerini aldırarak, 'Size para kazandıracağım ve bu kaybettiğiniz zararı elimine edeceksiniz. Daha fazla para kazanarak hayallerinizi gerçekleştireceksiniz' dedi. XYZ, NMT gibi çeşitli altcoin'ler aldırdı. Meğerse bu coin'leri kendisi yükseltiyormuş yazılım programıyla. Bu coinler yükseldi. Yükseldikçe de biz sevindik ki paramıza para kattık diye. Fakat ne zaman kandırıldığımızı, dolandırıldığımızı anladık. Bu borsadan para çekmek istediğimizde paramızı çektirmedi. Hesaplara bloke koydu ve 'Paranızı çekemezsiniz, şu kadar vergi yatıracaksınız. Biz Türkiye'de hesap açacağız, şube açacağız ve şube açtığımız için bu paraları çekin. Fakat bu paraları çekerken yüzde 10'unu vergi olarak ödeyeceksiniz' dedi" ifadelerini kullandı.

'120 BİN LİRA DOLANDIRILDIM'

Dolandırıldığını iddia eden Saniye Mülazımoğlu ise, "Ben de HG mağdurlarından biriyim. Yaklaşık olarak 120 bin lira civarı bir param Kaan Demir tarafından, Emre Yılmaz tarafından dolandırıldı. 5 Eylül'de irademin dışında WhatsApp grubuna dahil olmuşum. Bu WhatsApp grubu üzerinden canlı yayın dersleri veriyorlardı bedava ve bu dersler sürecinde bize paralar dağıtılıyordu. Başta canlı yayında şunu söyledi, 'Bankalarla anlaşamıyoruz. Çok fazla para giriş çıkışı olduğu için bankalar üzerinden bu parayı size gönderemiyoruz. Onun için bizim şirketimizin kullanmış olduğu HG Extrem diye bir uygulamamız var; Coin borsası. Biz size link atıyoruz. Bu linki indirin, ben sizin paranızı buraya yönlendireceğim. Oradan istediğiniz gibi bankalarınıza paranızı çekebilirsiniz' dedi. Sonra ciddi anlamda para çekmeye çalışınca bu sefer bizden vergi istedi" şeklinde konuştu.Mağdurlar Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek savcılıkta suç duyurusunda bulundu.