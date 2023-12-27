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Kayseri'de boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayan sanığın cezası indirildi - Son Dakika
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Kayseri'de boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayan sanığın cezası indirildi

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi sokak ortasında bıçaklayan sanığın cezası, istinafın cezayı yüksek bulması üzerine yeniden yargılandığı davada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak düşürüldü. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini belirterek karara itiraz etti.

Kayseri\'de boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayan sanığın cezası indirildi
27.12.2023 - 15:54,
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KAYSERİ'de, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i (26) sokak ortasında bıçaklayıp ağır yaraladığı gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırılan Ali Karadeniz'e (30), istinafın cezayı yüksek bulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp verilen 11 yıl 3 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Karadeniz'in cezası 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak bu kez 7,5 yıla düşürüldü. Karara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz ederek,  sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

Otomobil aksesuarları satılan iş yeri bulunan Ali Karadeniz, 30 Eylül 2019'da Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi Sinem Karadeniz'i, başka biriyle yazıştığı ve bu kişiyle yan yana gördüğü iddiasıyla sokak ortasında bıçakladı. Sinem Karadeniz, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ali Karadeniz, polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTİNAF CEZAYI YÜKSEK BULDU

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Karadeniz, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatının, cezanın yüksek olduğunu gerekçe göstererek yaptığı itirazla dosya, istinafa taşındı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, kararı esastan bozarak, yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin bozma gerekçesinde, sanık hakkında 'Haksız tahrik' indirimi yapılmadığı, cezanın fazla olduğu belirtilerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

CEZA DÜŞÜRÜLDÜ

İstinafın bozma kararının ardından 9 Ekim 2021'de, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık Ali Karadeniz'i, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. 'Haksız tahrik' indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, cezanın 11 yıl 3 aya düşürülmesine hükmedip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YARGITAY CEZAYI YÜKSEK BULDU

İtiraz üzerine dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı incelemede bozma kararı verdi. Yargıtay, mağdur kadının, eşiyle evlilik birliği devam ederken başka birisi ile ilişkisi olduğu, bu yüzden de sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle sanık Ali Karadeniz'e fazla ceza verildiğini belirtti. Yargıtay bozma ilamında, sanığa yönelen ve 'haksız tahrik' teşkil eden olayların ulaştığı boyut dikkate alındığında, yerel mahkeme tarafından makul oranda 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, yeniden hüküm kurulması gerektiği görüşünde bulunuldu. Yargıtay, sanık Karadeniz'e fazla ceza verildiği gerekçesiyle, kararı hukuka aykırı bularak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

CEZASI İKİNCİ KEZ İNDİRİLDİ VE TAHLİYE OLDU

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bozma kararının ardından sanık Ali Karadeniz, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya mağdur Sinem Karadeniz katılmadı. Yargıtay bozma ilamına karşı sözleri sorulan sanık Karadeniz, "Diyeceğim bir şey yok. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ali Karadeniz'i, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle önce 18 yıla, 'haksız tahrik' ile 9 yıla, 'iyi hal' indirimi ile de 7,5  yıla  indirilmesine karar verdi. Heyet, sanığın cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise karara itiraz ederek, dosyayı bir kez daha Yargıtay'a taşıdı. Bakanlık avukatların temyiz dilekçelerinde, sanığa haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kayseri'de boşanma aşamasındaki kadını bıçaklayan sanığın cezası indirildi - Son Dakika


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