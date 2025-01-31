Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

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BALIKESİR'de boşanma aşamasındaki eşi Havva Altınöz'ü öldüren Saygın Altınöz (51), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mudanya ilçesinde Saygın Altınöz, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi Havva Altınöz'e 2022'de boşanma davası açtı. Bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Havva Altınöz de Saygın Altınöz hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle gizlilik ve koruma kararı aldırıp, Balıkesir'e yerleşti. Havva Altınöz, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde işe başladı. Bu süreçte Saygın Altınöz, kendi annesi ile kardeşini tehdit ve darbettiği iddiasıyla 3 Ocak'ta gözaltına alınıp, tutuklandı.

TAHLİYE OLDUKTAN SONRA VURDU

Yaklaşık 3 ay sonra tahliye olan Saygın Altınöz, Balıkesir'in kırsal Çekirdekli Mahallesi'ne yerleşti. İddiaya göre Saygın Altınöz, gizlilik kararına rağmen Havva'nın evini buldu. 27 Nisan'da Gündoğan Mahallesi'ne gidip, otomobili ile beklemeye başlayan Altınöz, yanındaki ruhsatsız tabanca ile kendi aracına binen boşanma aşamasındaki eşine 9 kez ateş etti. Havva Altınöz, başından vurularak yaralandı.

Saygın Altınöz hakkında 'Eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürerken hastanede tedaviye alınan Havva Altınöz, 16 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Savcılık, Saygın Altınöz hakkında 'Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ek iddianame verdi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, CHP Balıkesir Kadın Kolları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu, sanık Saygın Altınöz ve avukatı ile Havva Altınöz'ün ağabeyi İcabi Yılmaz ile ailenin avukatı katıldı.

Savcılık mütalaasının ardından Saygın Altınöz'den savunma yapmak için izin istedi. Saygın Altınöz, boşanma aşamasındaki eşi Havva Altınöz'ün, A.K. isimli kişiyle ilişkisi olduğunu ve bu durumun kendini psikolojik olarak yıprattığını ve sürecin bu noktaya geldiğini söyledi. Altınöz, "Yaşadığım olaylardan dolayı psikolojim bozuldu. Bu olayı yaptım ama kesinlikle planlayarak cinayeti işlemedim" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara verdi. Aranın ardından mahkeme başkanı oy çokluğuyla sanık Saygın Altınöz hakkında, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini açıkladı.

AVUKAT KURT: EMSAL TEŞKİL ETMEKTEDİR

Havva Altınöz'ün avukatı Melike Kurt, duruşma çıkışında değerlendirmede bulundu. Kurt, "Bugün adaletin tecelli ettiği bir gün. Mahkeme Havva'nın eşi tarafından tasarlayarak kasten öldürüldüğünü kabul etmiş ve sanığa en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını vermiştir. Bu karar kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimi gibi gerekçelerin kabul edilemez olduğunu göstermesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Havva yıllarca şiddet görmüş, korunma kararı aldırmış ancak yine de sistematik bir şekilde hedef alınarak öldürülmüştür. Bu dava sadece Havva için değil, şiddet gören ve öldürülen tüm kadınlar için bir emsal teşkil etmektedir ancak bu karar tek başına yeterli değildir. Kadınların korunması için 6284 sayılı kanunun eksiksiz uygulanması, faillerin en ağır cezayı alması ve medyanın sorumsuz davranışlarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Havva'nın ailesi olarak adalet mücadelemiz burada bitmeyecek, kadınların yaşama hakkı için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." dedi.

İCABİ YILMAZ: ADALET YERİNİ BULDU

Havva Altınöz'ün ağabeyi İcabi Yılmaz ise karardan dolayı memnun olduklarını belirterek, "Adalet yerini buldu. Bu kararın sadece Havva için değil, tüm kadınlar için, hakları ve ülkemizde iyi bir şekilde yaşamaları için önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,