BTK Akademi, Anadolu\'nun farklı bölgelerinde eğitim programları açacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açacağı programlarla lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya, web programcılığından siber tehdit avcılığına kadar çeşitli konularda eğitimler verecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BTK Akademi, 2017'den bu yana faaliyet gösteriyor. 2020'de halkın hizmetine açılan Akademi, bilgi teknolojileri alanında ülkenin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, bilim ve teknolojide hedeflenen atılım hamlesinin sağlanabilmesi için ihtiyaçlara uygun ve güncel eğitim yöntemleriyle hizmet veren BTK Akademi, bilimsel, teknolojik, sürekli kendini yenileyen eğitim anlayışıyla Türkiye'ye ve sektöre katkı sağlamayı hedefliyor.

BTK Akademi çevrim içi eğitim portalında, "Yazılım Dünyası", "K12 Dünyası", "Sistem Dünyası", "İşletme Dünyası", "Kişisel Gelişim Dünyası", "Tasarım Dünyası", "Yapay Zeka Dünyası","Güvenli İnternet Dünyası", "Regülasyon Dünyası" ve "Kariyer Yolu" olmak üzere 10 ana kategoride, 266 konu başlığında, toplam 139 bin 274 dakika çevrim içi eğitim yer alıyor.

Kayıtlı 2 milyon 70 bin 367 kullanıcısı bulunan portalın haftalık görüntülenme sayısı 700 bine yaklaştı. Her hafta portala yaklaşık 10 bin yeni kullanıcı dahil oluyor.

Eğitimler ücretsiz

BTK Akademide sunulan eğitimler, gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırmalarına katkı sağlarken dijital okuryazarlık ve siber güvenlik alanlarında farkındalıklarını artırarak, bilgi toplumu olma yolunda ilerlemeye öncülük ediyor.

Eğitimlere katılanlar, süreç sonunda sertifika almaya hak kazanıyor. Yerel ve küresel çapta çalışan firmalarla işbirliği yapılarak eğitimler düzenleniyor.

Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz programlar İstanbul ve Ankara'nın ardından ülke geneline yayılmaya başladı. Bu kapsamda ilk etapta Antalya, Aydın, Bitlis, Karabük, Kırıkkale, Mersin, Muş, Tokat ve Van'da da yüz yüze eğitimler verilmesi kararlaştırıldı.

Yaklaşık 4 hafta sürecek eğitimlere "https://www.btkakademi.gov.tr/portal/news/btk-akademi-den-11-farkli-ilde-yuz-yuze-18-yeni-egitim-4002" adresinden kayıt yaptırılabiliyor.

Siber tehdit avcılığı ve yapay zeka da var

Program kapsamında lise ve üniversite öğrencileri için Ramazan Bayramı tatilinden sonra açılacak eğitim atölyeleri ve kentler şöyle:

ANKARA: Sızma Testi ve Olay Müdahale Eğitimi, Angular ile Web Uygulama Geliştirme Atölyesi, Temel Seviye Python Programlama, Siber Tehdit Avcılığı ve Olay Müdahale Atölyesi, Temel Seviye Java ile Programlama, Geleceğin Hackerları

ANTALYA: İleri Seviye Python ile Makine Öğrenmesi (Yapay Zeka) Atölyesi

AYDIN: C# Windows Uygulamaları Eğitimi, Python ile Temel Seviye Yazılım Geliştirme Eğitimi

BİTLİS: Front-End Web Geliştirme Atölyesi

İSTANBUL: Android Kotlin ile Mobil Uygulama Geliştirme Atölyesi

KARABÜK/SAFRANBOLU: Temel Seviye Arduino Programlama

KIRIKKALE: Arduino Uygulamaları (Temel Seviye) Eğitimleri

MERSİN: Front-End Web Geliştirme Atölyesi

MUŞ: Temel Seviye Python Programlama Eğitimi

TOKAT: Unreal Engine 5.3 Blueprint Oyun Geliştirme Atölyesi

VAN: Yapay Zeka Atölyesi-Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları, Python ile Gömülü Sistem Uygulamaları