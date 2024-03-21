BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erdoğan'ın hayat pahalılığı açıklamasını değerlendirdi - Son Dakika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erdoğan'ın hayat pahalılığı açıklamasını değerlendirdi

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta mitinginde söylediği, “Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz” sözlerini değerlendirdi. Baş, “Evet, insanımız, hayat pahalılığı ile sınanırken öte yandan 20 yıllık bir kötü yönetimle, kötü iktidarla da sınanıyor" dedi.

21.03.2024 16:40  Güncelleme: 17:49
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta mitinginde söylediği, "Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz" sözlerini değerlendirdi. Baş, "Evet, insanımız, hayat pahalılığı ile sınanırken öte yandan 20 yıllık bir kötü yönetimle, kötü iktidarla da sınanıyor" dedi.

İstanbul'da bir öğrenci evine sahurda misafir olan BTP lideri, çıkışta kendisine sorulan soru üzerine şunları söyledi:

"Evet, insanımız, hayat pahalılığı ile sınanırken öte yandan 20 yıllık bir kötü yönetimle, kötü iktidarla da sınanıyor. En büyük sınavımız buydu zaten. Bu 20 yılı kazasız belasız atlatırız diye umuyorduk ama pek öyle olmadı. Dolayısıyla önümüzdeki yerel seçim bunu değiştirebilmek için büyük bir fırsattır. Biz BTP adaylarıyla sahadayız. İşte gecenin bu vakti ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bütün arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Vatandaşımızdan destek istiyoruz. Bu sınavdan başarıyla çıkabilmemizin yolu, hem mevcut iktidar modelinden, hem de bu iktidarı iktidarda tutan başarısız muhalefet modelinden kurtulmaktır. O yüzden BTP'nin adaylarını desteklemeyi herkese tavsiye ediyorum.

"ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRMEDEN DEĞİŞİM GELMEZ"

Yaşanan ağır ekonomik kriz seçmenin kararını belirlemesinde tabii ki belirleyici olacak. İnsanımız ciddi anlamda bezmiş durumda, evine ekmek götüremeyen milyonların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Emeklilerin hayatını kurgulayamadığı, asgari ücretlilerin geçinemediği, işçilerin yarınını göremediği bir ülkede yaşıyoruz. Ekonomik kriz elbette belirleyici olacaktır. Benim en büyük tavsiyem, bundan kurtuluş yolu, yıllardır sürdürdüğümüz alışkanlıkları tekrar etmek değildir. Alışkanlıklarımızı değiştirirsek toplum olarak bu krizden de kurtulabiliriz, bu kötü yönetimden de kurtulabiliriz. Biz eğer yıllardır yaptığımız alışkanlıkları, oy tercihlerimizi aynı şekilde kullanmaya devam edersek, bu iktidar gitsin diye aynı partileri desteklemeye devam edersek ne yazık ki bu değişim hiçbir zaman gerçekleşemeyecektir çünkü az önce de söylediğim gibi birbirini ayakta tutan iki unsurdan bahsediyoruz.

"OYLARI BÖLÜN!"

Bir de 'oyları bölmeyin' diye çok popüler bir söylem başladı. Oyları bölmeyelim mantığı aslında şu; 'bizim rantımızı bölmeyin' gibi bir istekleri var. Aslında, 'bizim rantımızı bölmeyin' diyorlar. Oysa tam tersi oyların bölünmesi lazım, Türkiye'de insanların tercihlerini değiştirebilmesi lazım. Siyasilerin baskılarıyla, propagandalarıyla aynı şeyleri tercih etmekten vazgeçmenin vakti gelmiştir."

SAHUR VAKTİ GENÇLERLE SOHBET ETTİ

BTP lideri sokakta karşılaştığı bir grup gençle de sohbet etti. Gençlerden biri, "Siyasi dilinizi çok iyi buluyorum, gelecekte de yeriniz olduğunu biliyorum" derken; BTP lideri, "Çok sağolun, desteklerinizi bekliyoruz. Bu seçimde sadece iyi bulmak olmaz, gençler olarak birbirimizi destekleyelim. Ülkeyi biz değiştireceğiz, bunlar değiştiremezler" karşılığını verdi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erdoğan\'ın hayat pahalılığı açıklamasını değerlendirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Erdoğan'ın hayat pahalılığı açıklamasını değerlendirdi - Son Dakika

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