Bu Hafta Dünya Genelinde Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerin yanı sıra konser, sergi, tiyatro ve performanslar gerçekleştirilecek.

Küba'nın başkenti Havana'da 23-29 Ocak'ta "Havana Uluslararası Caz Festivali"ne, ülke içinden ve dışından müzisyenler katılacak.

İtalya'da Ortaçağ'dan bugüne sürdürülen geleneksel "Venedik Karnavalı" bu yıl 27 Ocak'ta başlayacak. Çok sayıda folklorik etkinliğin yapılacağı karnaval 13 Şubat'a kadar sürecek.

Fransa'da başkent Paris'te 22 Ocak'ta "Keys to the show", 23 Ocak'ta "Giulio Cesare" ve 25 Ocak'ta "Musical encounter" operaları düzenlenecek.

İtalya'nın Milan kentinde 25 Ocak'ta Beatrice Venezi, Dimitri Ashkenazy ve orkestrası sahne alacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise 28 Ocak'ta "Axel Zwingenberger", Philharmonie Berlin sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Fazıl Say, "Memleketim" bestesini Kanada'da Montreal Centre Pierre- Pelaeau'da müzikseverlerle buluşturacak. Mezzo-soprano Beste Kalender'in solistliğini yapacağı konserde Say, Bach, Beethoven, Debussy, Wagner, Liszt'in eserlerinin yanı sıra "Kara Toprak"ı da yorumlayacak.

İspanya'nın Barselona kentinde 22 Ocak'ta Dresden Filarmoni Orkestrası sahne alırken 24 Ocak'ta "Trio Fortuny", 27 Ocak'ta ise "Barcelona Guitar Trio & Dance" grupları konser verecek.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 27 Ocak'ta Markus Poschner, Brahms'ın sevilen eserlerini klasik müzikseverlere seslendirecek.

Uluslararası uzun metraj film ve belgesel müzikleriyle bilinen, Mısır'ın ünlü bestecisi Rageh Daoud 21 Ocak'ta Kahire Opera Binası'nda müzikseverlerle buluşacak. Daoud'un eserlerinin seslendirileceği konserde orkestrayı Ahmed Farag yönetecek.

Sergiler ve fuarlar

Fransa'nın Cannes kentinde 24-27 Ocak'ta müzik yapımcıları ve plak şirketlerinin bir araya geleceği "MIDEM 2024" fuarı düzenlenecek.

ABD'nin Florida eyaletinde ilki 1998'de düzenlenen Art Palm Beach fuarı bu yıl 24 Ocak'ta başlayacak.

Toplam 20 ülkeden 80'in üzerinde galerinin yer alacağı fuarda 20'nci ve 21'inci yüzyıla ait sanatsal çalışmalar sergilenecek.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-28 Ocak'ta Art Geneve fuarı düzenlenecek.

Palexpo fuar alanında yapılacak etkinlikte müzik etkinliklerinin yanı sıra sanat üzerine toplantılar ve atölye çalışmaları yer alacak.

Faisal Al Abdulla, Sheetal Dandekar ve Rajeesh Ravi'nin de aralarında bulunduğu 32 sanatçı Katar'ın Başkenti Doha'da Souq Waqif Sanat Merkezi'nde 'Gaza in Our Eye' sergisinde eserlerini buluşturuyor. Filistin için barış çağrılarının seslendirildiği sergiye, Katarlı sanatçıların yanı sıra Umman, Sudan, Irak, Fas ve Hindistan'dan isimler de eserleriyle destek veriyor.

Vizyona girecek filmler

Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra bir dizi yabancı film de ABD'de vizyona girecek.

Siddharth Anand'ın yönettiği ve başrolünde oynadığı "Fighter" filminin yanı sıra Alana Avallone ve Gary Baseman'ın yönettiği animasyon filmi "Teacher's Pet", 25 Ocak'ta sinemalarda olacak.

Jade Halley Bartlett'ın yönettiği Uluslararası Palm Springs Festivali ödüllü " Miller's Girl"ün yanı sıra Rachel Lambert imzalı "Sometimes I Think About Dying" ve Gonzalo Lopez-Gallego'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "American Star", 26 Ocak'ta izleyenlerle buluşacak.