Evde saklanan ambalajlı (presli) gram altınlarda yapılan ufak bir saklama hatası, yatırımcısına pahalıya patlıyor. Yanlış muhafaza nedeniyle ambalajı veya jelatini zarar gören altınlar, kuyumcu tezgâhında anında "hurda" statüsüne gerileyerek gram başına %3 ila %5 değer kaybediyor.
Evde çekmece aralarında, gardırop diplerinde veya kutularda saklanan gram altınların en büyük düşmanı yanlış muhafaza şartları. Nem, sıcaklık ve mekanik baskı nedeniyle paket yapısı bozulan altınlar vitrin ürünü olma özelliğini kaybediyor.
Ambalajın zarar görmesi durumunda yaşanan kayıplar şöyle sıralanıyor:
Ambalajsız kalan veya paketi yırtılan ürünler, kuyumcular nezdinde "şüpheli" statüsüne düşüyor. Bu durumdaki altınlara tezgâhta şu fiziki doğrulama testleri uygulanıyor:
Uzmanlar, yastık altındaki gram altınların değer kaybetmemesi için şu kritik uyarılarda bulunuyor:
Son Dakika › Güncel › Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)