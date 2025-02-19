Buca\'da Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Buca ilçesinde, kendisine saldıran köpeklerden kaçıp bir iş yerine sığınan kişi ve 2 yakınını bıçaklayan iki şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşayan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, evinden çıktığı esnada sahipsiz köpeklerin saldırısı üzerine bir iş yerine sığındı.

İş yerindeki şüpheliler tarafından köpeğe vurduğu iddiasıyla darp edildiğini iddia eden Unutur, alandan uzaklaştırıldı.

Arbede esnasında düşürdüğü telefonunu almak için iki yakınıyla geri dönen Unutur ile iş yerindekiler arasında kavga çıktı.

Olayda Eyüp Unutur ile beraberindekiler bıçakla yaralandı.

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Unutur ile Unutur'un ağabeyi ve eniştesi şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Unutur, gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde köpeklerin saldırması sonrası kendini korumaya çalıştığını ve bir iş yerine sığındığını söyledi.

İçerideki kişilerin kendisini kurtarmasını beklerken tam tersi bir tepkiyle karşılaştığını anlatan Eyüp Unutur, sonrasında düşürdüğü telefonunu almak için olay yerine gittiklerini ifade etti.

Unutur, o anları şöyle anlattı:

"Kadın göz yaşartıcı spreyi sıkıp bizi darp etmeye başladı. Arkasından nereden geldiklerini bilmediğimiz 20 kişi toplandı. Hemen bıçak saldırıları başladı. Sırtımdan bıçak sıyırığı var. Akabinde işte abimi bıçaklıyorlar. Eniştemin böbreğinden, bacağından ve sırtından bıçaklıyorlar. 3-4 santim derinliğinde bıçak yaraları var. Benim bacağımda 9 santimlik bir bıçak yarası alıyorum. Sonrasında ben baygınlık yaşıyorum. Baygınlık geçirmeme rağmen üzerimde 15 kişi hala beni darp ediyor. Baygın birisini darp ediyorlar."

Unutur'un avukatı Leyyanur Adsoy da müvekkilinin güvenli gördüğü yere girdiğini ve orada darp edildiğini söyledi.

Adsoy, "Müvekkilimin ciddi şekilde darp edilip bıçaklanması, 'köpeğe mi vurdun sen? Köpeğe mi hoşt dedin?' demeleri çok can yakıcı. Çünkü bizim için canın candan üstünlüğü yoktur. Oradaki konu aslında müvekkilimin kendi hayatı ve insan hakkı." diye konuştu.

Adsoy, şikayetçi olduklarını ve 2 kişinin tutuklandığını, ancak olayın kışkırtıcısı olan kadının serbest bırakıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, olay anı bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda çok sayıda kişinin Unutur ve yakınlarını darp ettiği görülüyor.